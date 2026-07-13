MSC Cruises ve Miles&Smiles Yeni İş Birliğini Duyurdu: Denizde 1 Euro, Gökyüzünde 1 Mil

MSC Cruises ile Turkish Airlines’ın sadakat programı Miles&Smiles arasındaki iş birliği, cruise tatillerine yeni bir ayrıcalık katıyor. Bu kapsamda, MSC Cruises’tan yapılan rezervasyonlarda harcanan her 1 Euro karşılığında 1 Mil kazanılabiliyor. Böylece Miles&Smiles üyeleri, denizde geçirdikleri tatil deneyimini aynı zamanda bir sonraki seyahatlerine katkı sağlayan Millerle zenginleştiriyor.

Miles&Smiles üyeleri, MSC Cruises ile planladıkları yolculuklarda yalnızca dünyanın en özel rotalarını keşfetmekle kalmıyor, aynı zamanda her harcamada Miles&Smiles hesaplarına Mil ekleyerek avantaj sağlıyor. Bu sayede denizde geçirilen her an, gelecekteki uçuşlara ve seyahatlere dönüşen bir kazanca dönüşüyor.

Türkiye hareketli programlar dahil olmak üzere MSC Cruises rotaları; Akdeniz’in büyüleyici kıyılarından Karayipler’in turkuaz sularına, Kuzey Avrupa’nın etkileyici fiyortlarından Güney Amerika’nın enerjik şehirlerine, Güney Afrika’dan Asya’ya uzanan geniş bir destinasyon seçeneği sunuyor. Miles&Smiles üyeleri bu rotaları keşfederken, tatillerini aynı zamanda mil kazandıran bir deneyime dönüştürebiliyor.

Gündüzleri farklı destinasyonları keşfetme, akşamları ise gemide sunulan gastronomi, eğlence ve dinlenme deneyimlerinin keyfini çıkarma fırsatı sunan MSC Cruises yolculukları, Miles&Smiles üyeleri için tatili daha da anlamlı hale getiriyor.

Hayalinizdeki cruise tatilini planlamak ve MSC Cruises ile her 1 Euro’ya 1 Mil kazanma ayrıcalığından yararlanmak için detaylı bilgiye https://www.turkishairlines.com/tr-tr/miles-and-smiles/program-ortaklari/seyahat/msc-cruises/ adresinden ulaşabilir ve kampanyadan yararlamak için www.msccruises.eu/tr adresinden online rezervasyon yapabilirsiniz.