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İzmir'de Kürek Sörfü Yaparken Denizde Sürüklenen 5 Kişi Kurtarıldı

İzmir'de Kürek Sörfü Yaparken Denizde Sürüklenen 5 Kişi Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında kürek sörfü yaparken denizde mahsur kalan 5 kişi ekiplerce kurtarıldı.

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İlçe açıklarında 11 Temmuz günü saat 17.20 sıralarında kürek sörfü ile denize açılan ve bir süre sonra akıntı nedeniyle sürüklenen 5 kişinin yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı çalışma başlattı. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-22) sevk edildi. Ekiplerce denizde mahsur kalan 5 şahıs bota alınıp Güneşlikent Sahili'nde karaya çıkarıldı.

Vira Haber


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