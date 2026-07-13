Arkas Line’dan Akdeniz’de Düşük Karbonlu Deniz Taşımacılığı Vurgusu

Etkinlikte gerçekleşen panelde Arkas Denizcilik Grubu Sürdürülebilirlik Direktörü Serra Tükel, Akdeniz’de düşük karbonlu taşımacılık için alternatif yakıtlar, düzenleyici altyapı ve sektörler arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Akdeniz’deki 11 ülkenin kamu, özel sektör ve finans dünyasının temsilcilerini bir araya getiren Mediterranean Decarbonisation Meetings, Marsilya’da gerçekleştirildi. Business France'ın genel merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, bölgenin düşük karbonlu geleceğine yönelik iş birlikleri, yatırım fırsatları ve yenilikçi çözümler ele alındı.

Etkinliğin altın sponsorları arasında yer alan Arkas Line, köklü denizcilik deneyimi ve Akdeniz ile tarihsel bağlarıyla bölgenin önde gelen konteyner taşımacılığı şirketlerinden biri olarak, etkinlik boyunca sürdürülebilir taşımacılık çözümleri ve enerji dönüşümüne yönelik çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Düşük Karbonlu Taşımacılık Çözümleri Masaya Yatırıldı

Etkinlik kapsamında Arkas Denizcilik Grubu Sürdürülebilirlik Direktörü Serra Tükel, “Düşük Karbonlu Taşımacılık ve Lojistik: Emisyonları Azaltmaya Yönelik Çözümler” başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, Akdeniz bölgesinde deniz taşımacılığı ve lojistik faaliyetlerinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik uygulamalar, alternatif yakıtların yaygınlaştırılması, sektörler arası iş birlikleri ve düzenleyici çerçevelerin önemi ele alındı.

Tükel, konuşmasında Arkas Line’ın Türkiye’de biyoyakıt kullanımına öncülük eden şirketlerden biri olarak enerji dönüşümüne yönelik çalışmalarını aktarırken, biyoyakıtların yaygınlaşabilmesi için düzenleyici altyapının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Tükel ayrıca, deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılmasında limanlar, yakıt üreticileri, yük sahipleri ve kamu otoritelerinin de ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Akdeniz’in Sürdürülebilir Geleceğine Katkı

Köklü denizcilik deneyimi ve Akdeniz’deki güçlü operasyon ağıylaArkas Line, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla bölgenin düşük karbonlu deniz taşımacılığı dönüşümünde önemli paydaşlar arasında yer alıyor. Şirket, alternatif yakıt uygulamaları, emisyon azaltım çalışmaları ve sektör iş birlikleriyle deniz taşımacılığının çevresel etkisini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, Akdeniz’in düşük karbonlu dönüşümüne katkı sunmaya devam ediyor.