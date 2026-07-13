Türk Gemisi Kuzey Atlantik'te Mahsur Kalan 3 Kişi ve Bir Köpeği Kurtardı

Aruna Denizcilik tarafından işletilen, Marshall Islands bandıralı MV Aruna Ismail isimli handymax tipi kuru yük gemisi, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda arıza yapıp sürüklenmeye başlayan bir balıkçı teknesindeki 3 kişiyi ve bir köpeği kurtardı.

Olay, 10 Temmuz Cuma günü, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'na (USCG) bağlı Norfolk Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin (RCC Norfolk) saat 20.33 UTC'de gemiye gönderdiği bir maille öğrenildi. "Brantelle" isimli 57 fitlik balıkçı teknesinin elektrik kesintisi yaşayıp makine gücünü kaybettiği ve sürüklenmeye başladığı bildirildi. Tekne, Aruna Ismail'in rotasından yaklaşık 36 deniz mili kuzeyinde konumlanıyordu. RCC Norfolk'tan talimat alan gemi, rotasından saparak azami hızla bölgeye yöneldi.

Gemi, VHF üzerinden tekneyle temas kurarak konumunu teyit etti; teknede sağlık durumu iyi 3 kişi ve bir köpeğin bulunduğu öğrenildi. Denizin orta şiddetli dalgalı olması nedeniyle geminin yanaşma girişimleri güçlükle sonuçlandı. Kayıtlara göre gemi, tekneyi bordalayabilmek için üç kez manevra yaptı, ancak deniz koşulları buna izin vermedi. 11 Temmuz gecesi saat 02.20 UTC'de yapılan dördüncü denemede tekne gemiye yaklaştırılabildi ve halat verilerek 02.45'te iskele bordasına bağlandı. Üç kişi ve 1 köpek güvenli şekilde gemiye alındı. Son kişinin de tahliyesiyle 03.30'da operasyon tamamlandı; tekne 03.42'de gemiden ayrıldı ve RCC Norfolk'un talimatı doğrultusunda karaya çekilmeden, denizde serbest bırakıldı. Kurtarılan üç kişiden ikisinin ABD, birinin Kanada vatandaşı olduğu belirtildi.

Gemi, kurtarma operasyonunun ardından rotasına devam ederek 15 Temmuz'da Savannah, USA limanına ulaşmayı planlıyor.

USCG East District/RCC Norfolk, operasyon sonrasında gemiye ve mürettebatına teşekkür mesajı gönderdi.