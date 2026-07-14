Kuşadası'nda Tekne Turlarına Yoğun İlgi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaz sezonunun hareketlenmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler plajların yanı sıra Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın eşsiz koylarını keşfetmek için düzenlenen günübirlik tekne turlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası'nda yaz sezonuyla birlikte deniz turizmi de hareketlendi. Serinlemek için plajları tercih eden yerli ve yabancı turistler, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın turkuaz koylarını görmek amacıyla düzenlenen tekne turlarına da yoğun ilgi gösteriyor.

Sabah saatlerinde limanlardan hareket eden gezi tekneleri, gün boyunca milli park çevresindeki birbirinden güzel koylarda mola veriyor. Turistler, berrak sularda yüzmenin yanı sıra karadan ulaşımın bulunmadığı doğal koyları da denizden keşfetme fırsatı yakalıyor. Gün boyu süren turların ardından tekneler akşam saatlerinde yeniden Kuşadası'na dönüyor.

Vira Haber