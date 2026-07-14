TVF'den Alsancak Limanı'nda İşletme Değişikliği: Konteyner Operasyonları 1 Ağustos'ta Alport'a Geçiyor

Tek Referans'ın haberine göre, devir süreci 1 Ağustos 2026 itibarıyla başlayacak.

Haberde yer alan bilgilere göre, konteyner ve dökme yük operasyonları yeni dönemde TCDD yerine Alport tarafından yürütülecek. Geçiş sürecine ilişkin bilgilendirmelerin ise 20 Temmuz'dan sonra yapılması planlanıyor.

Liman için yatırım süreci başlıyor

TVF ve Alport yetkililerinin İzmir'de denizcilik ve lojistik sektörü temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Alsancak Limanı'nın geleceğine yönelik yatırım planları da paylaşıldı.

Planlamaya göre liman, konteyner ve kruvaziyer faaliyetleri olmak üzere iki ayrı başlıkta değerlendirilecek. Yük limanında rıhtım kapasitesinin artırılması, depolama alanlarının genişletilmesi ve demiryolu bağlantılarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca yüksek draftlı gemilerin limana emniyetli şekilde yanaşabilmesi amacıyla yaklaşma kanalının 19 metre derinliğe çıkarılması planlanırken, tarama çalışmalarının yaklaşık 1,5 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Genel yatırım sürecinin 2,5 yıl, toplam yatırım programının ise yaklaşık 4 yıl sürmesi bekleniyor.

Operasyonlar 7 gün 24 saat sürecek

Alport yetkilileri, yeni işletme döneminde limanın 7 gün 24 saat esasına göre faaliyet göstereceğini ve operasyonların şirket personeli tarafından yürütüleceğini belirtti.

Öte yandan liman tarifelerinde Ocak 2027'ye kadar herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği, mevcut ücret tarifesinin uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.

Dünyanın farklı bölgelerinde dokuz liman işlettiklerini belirten Alport yetkilileri, İzmir Alsancak Limanı'nın bölge ekonomisine daha güçlü katkı sağlayacak şekilde işletilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Vira Haber