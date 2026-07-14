MKE Mühimmatları KRY'ye Emanet

Tanklardan kritik endüstriyel parçalara kadar geniş bir yelpazede yüksek dayanımlı kaplama çözümleri sunan KRY Denizcilik Coating, bu tecrübesini savunma sanayinde kullanmaya başladı.

Dört bin mühimmat koruma altında

HAYTEK tarafından MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi) için üretilen 155 mm'lik obüs mermilerinin kaplama operasyonlarını üstlenen KRY, 1.5 yıl sürecek ve toplamda dört bin adet mühimmatı kapsayan projenin ilk aşamasında önemli bir kilometre taşına ulaştı ve 143 adetlik ilk paket, gerekli tüm kalite testlerinden geçirilerek teslim edildi.

"Kaplama ve korumada" yeni dönem

KRY Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Koray Karagöz, bu projenin kendileri için sadece bir iş teslimi değil, savunma sanayini de kapsayan vizyoner bir hedefin ilk adımı olduğunu söyledi.

Karagöz, "Uzun zamandır sahip olduğumuz ileri düzey kaplama ve koruma teknolojilerimizi, savunma sanayimizin hizmetine sunmayı planlıyorduk. Bu ilk proje, yerli ve milli savunma sanayimizin ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz çözümler açısından çok önemli ve gurur verici bir başlangıç oldu" dedi.

Özel kaplama ile maksimum dayanım

Proje kapsamında mühimmatların raf ömrünü ve saha performansını doğrudan etkileyen dış faktörlere karşı özel bir koruma kalkanı oluşturduklarını belirten Karagöz, bu bağlamda, mermilerin korozyon, aşınma ve nem gibi zorlu çevresel koşullardan etkilenmemesi için MKE tarafından özel olarak geliştirilen kaplama uygulamasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karagöz, "Bu özel uygulama sayesinde, mühimmatların hem depolama süreçlerinde hem de harekat sahasındaki ekstrem hava ve zemin koşullarında işlevselliğini ve yapısal bütünlüğünü koruyoruz. Bu projemiz savunma sanayinde "yüzey işlemlerinin" ve "koruyucu kaplamaların" stratejik önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle mühimmatların operasyonel hazırlığını uzun vadeli korumak, modern harp sahasında lojistik sürdürülebilirlik açısından önemli bir faktör olarak kabul ediliyor" diye konuştu.

Vira Haber