Prof. Dr. Ünal Özdemir, Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanlığı Görevini Devraldı

Törende, fakültenin eğitim-öğretim faaliyetlerinin, bilimsel çalışmalarının ve sektörle iş birliklerinin daha da geliştirilmesine yönelik iyi dilek ve temenniler paylaşıldı.

Prof. Dr. Ünal Özdemir, 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı alanda tamamlayan Özdemir, akademik yaşamı boyunca deniz taşımacılığı, liman yönetimi, deniz emniyeti, sürdürülebilir denizcilik ve çok kriterli karar verme yöntemleri üzerine ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yürüttü.

Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Ünal Özdemir, fakülte yönetiminde üstlendiği çeşitli idari görevlerin ardından dekanlık görevine atanarak görevine başladı.