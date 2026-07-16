Tamer Kıran: "15 Temmuz, Milli İradeye Sahip Çıkma Kararlılığının Simgesidir"

Kıran, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığının simgesi olduğunu vurguladı.

Tamer Kıran mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, milletimizin yazdığı kahramanlık destanını bir kez daha gururla anıyoruz.

15 Temmuz 2016 gecesi milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milli iradeye sahip çıkarak demokrasi tarihimize altın harflerle yazılan büyük bir destana imza atmıştır. O gece ortaya konulan birlik, beraberlik ve vatan sevgisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir vesayet girişimine boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Aradan geçen 10 yıl, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'daki hain ve alçak darbe girişiminin yalnızca demokrasimizi değil, ülkemizin bağımsızlığını, ekonomik istikrarını, milli güvenliğini ve geleceğini hedef alan kapsamlı bir saldırı olduğunu daha net ortaya koymuştur. Milletimizin o gece sergilediği kararlı duruş sayesinde Türkiye, hedeflerinden vazgeçmemiş, her alanda büyümesini ve kalkınmasını sürdürmüştür.

Bugün ülkemizin gelişen sanayisi, artan ihracatı ve stratejik sektörlerde ortaya koyduğu başarılar, milletimizin milli iradeye sahip çıkmasının ardından elde edilen kazanımların en somut göstergeleridir. Denizcilik sektörü de bu kalkınma hamlesinin önemli unsurlarından biridir.

Bizler, Türk denizcilik sektörünün temsilcileri olarak, Mavi Vatanımızda denizciliğe yapılan her yatırımın yalnızca ekonomik bir değer değil, aynı zamanda milli güvenliğimize, bağımsızlığımıza ve ülkemizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir denizcilik sektörü, güçlü ekonomi, güçlü dış ticaret, güçlü lojistik altyapı ve güçlü Türkiye demektir.

15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde, 'İrade Bizim, Zafer Bizim!' inancıyla, demokrasimize, milli irademize ve bağımsızlığımıza sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Hiç şüphem yoktur ki; 15 Temmuz, milletimizin yazdığı kahramanlık destanının ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığının simgesi olarak tarihimizdeki müstesna yerini daima koruyacak, hiçbir zaman unutulmayacak ve gelecek nesillere bir ibret vesikası olarak aktarılacaktır.

Vatanı ve bayrağı uğruna canını feda eden 253 sivil, asker ve polis şehidimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyor, milletimize birlik, beraberlik ve huzur dolu yarınlar diliyorum.

Yüce Allah, milletimize bir daha böyle ihanetler ve acılar yaşatmasın, devletimizin ve aziz milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin."