Gökçeada’da Sörf Eğitmenleri 55 Dakikalık Mücadelenin Ardından 65 Kiloluk Orkinos Yakaladı

Gökçeada ilçesinde kitesurf eğitmenleri Volkan Günel ile Burak Aydın zıpkınla balık avı için bot ile denize açıldı. Botu Burak Aydın’ın kullandığı sırada Volkan Günel atışın ardından tüfeğin üzerindeki makaraya sarılı 70 metrelik ipi dengeli bir şekilde tutarak balığı takip etti. İkili yaklaşık bir saat süren mücadele boyunca balığı yorarak iyice yaklaştıktan sonra Volkan Günel diğer zıpkınla tekrar dalarak ikinci atışı gerçekleştirdi. Günel ve Aydın, 55 dakikalık mücadelenin ardından yaklaşık 20-25 metre derinlikte vurdukları orkinosu bota aldı. Karaya çıktıklarında ise dev orkinosun 1 metre 82 santim boyunda ve 65 kilogram ağırlığında olduğunu gördüler. Orkinosların Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilerek kayıt altına alınması gerektiğini ekleyen Günel, gerekli işlemlerin ardından yakalanan orkinosun tescilleneceğini söyledi.

Yaşadığı kovalamacayı anlatan kitesurf eğitmeni Volkan Günel, "Orkinos yakalamak hep hayalimdi. Ben iyice pısınca orkinosun ilk defa bana merakla geldiğini gördüm. 105’lik kelebek olan şişimle çok iyi bir atış yaptım bu sefer. Yaklaşık 50-55 dakika Burak’ın sayesinde yakaladık. Orkinos bizi derinlere sürükledi. Tek derdim ipin kopmaması ve balığın kaçmamasıydı. Balık nasip işi sonunda balığı alabildik. Yıllardır bu balığın peşindeyim bu benim nirvanam" dedi.

Vira Haber