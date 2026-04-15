Balıkçılıkta Genel Av Yasağı 15 Nisan'da Başladı
Su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ doğrultusunda 15 Nisan itibariyle balıkçılıkta genel av yasakları bugün başladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, "1 Eylül 2025 tarihinde gırgır avcılığıyla başlayan 2025-2026 av sezonunda, 15 Nisan 2026 tarihi itibariyle tüm denizlerimizde trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı dönemine girilmiştir. Tebliğ hükümlerine uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla avcılık ise yıl boyunca serbesttir" ifadelerini kullandı.
Kaplan, hamsi avcılığına ilişkin olarak "Hamsi Avcılığında Kota ve Üretim Planlamasının Uygulanmasına İlişkin Talimat kapsamında ilimizdeki avcılık faaliyetlerini yakından takip ettik. 2025-2026 sezonunda Trabzon’da 96 balıkçı gemisiyle toplam 21 milyon 306 bin 745 kilogram hamsi avlandı. Avlanan ürünlerin karaya çıkışı teknik personelimizce kontrol edilerek, nakil onayı verildi" dedi.
Denetim çalışmalarına da değinen Kaplan, "Denetimlerimizi deniz ve iç sularda, karaya çıkış noktalarında, yol güzergâhında, balık halinde ve perakende satış yerlerinde titizlikle gerçekleştirdik. İlgili kurumlarla iş birliği içinde il genelinde toplam 1946 denetim yaptık. Yapılan kontrollerde 39 aykırılık tespit edilmiş, bu kapsamda 1 milyon 998 bin 501 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.
Trabzon’un su ürünleri avcılığındaki önemine dikkat çeken Kaplan, "Balıkçılarımızın sezon boyunca kurallara büyük ölçüde riayet ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Bu duyarlılık, hem sektörümüz hem de denizlerimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir avcılık, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur" diye konuştu.
Vira Haber
