TURMEPA Beşinci Kodlama Sınıfını Göcek’te Açtı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “Göcek’te Maviyi Kodluyoruz” eğitim projesi kapsamında, Göcek Deniz Temiz Ortaokulu’nda Vedia Nil Apak robotik kodlama ve üretim becerileri sınıfı öğrencilerle buluştu. Derneğin beşinci kodlama sınıfı olan bu yeni eğitim alanında öğrenciler; robotik kodlama, üç boyutlu tasarım ve yapay zekâ uygulamalarıyla tanışırken, aynı zamanda denizlerin korunmasına yönelik projeler geliştirme fırsatı bulacak.

Proje kapsamında bir yıl içinde Fethiye ve Dalaman’daki 36 okulda 2.500 öğrenci ve 200 öğretmene ulaşılması hedefleniyor. Yüz yüze eğitimlerle 9 okuldan 12 öğretmene ulaşan projede 120 öğrencinin doğrudan uygulamalı atölyelere katılması planlanıyor.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, 32 yıldır çevre ve teknolojiyi buluşturan eğitim yaklaşımını Fethiye Göcek’te açtığı 5. kodlama sınıfıyla bir adım ileri taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile yürütülen Deniz ve Su Kaynakları Protokolü kapsamında “Mavi Okul” unvanı alan Göcek Deniz Temiz Ortaokulu’nda, “Göcek’te Maviyi Kodluyoruz” Projesi hayata geçirildi. Proje; Arçelik, Pratt & Whitney, Deutsche Bank ile Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. Genel Müdürü ve Koç Holding Muhasebe Direktörü Mehmet Apak’ın destekleriyle hayat buldu. Proje kapsamında kurulan “Vedia Nil Apak Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Sınıfı”nın açılışı, 7 Nisan’da Göcek’te düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Muğla İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İdris Kömürcü, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersal Esin Avcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Fethiye Çevre Şube Müdürü Ersin Kaya, Göcek Liman Başkan Yardımcısı Faik Şahin, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu İMEAK DTO Fethiye Şubesi Meclis Başkanı Onur Ugan ile proje destekçileri Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. Genel Müdürü ve Koç Holding Muhasebe Direktörü Mehmet Apak, Pratt & Whitney İnsan Kaynakları Takım Lideri Fezan Yenici, okul müdürü İbrahim Tutal, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, açılış konuşmasında “Göcek gibi denizle iç içe olan bir bölgede denizlerimizi korumak için projeler geliştirmek daha da önemli hale geliyor. Bu özel denizi ve bölgeyi korumak için siz değerli çocukara büyük görevler düşüyor. Dünya hızla dijitalleşirken bizim de bu yeniliğe uyum sağlamamız gerekiyor. TURMEPA’nın ve değerli destekçilerin sayesinde okulumuza ve bölgemize kazandırılan “Göcek’te Maviyi Kodluyoruz” projesinin de bu amaca hizmet etmesini temenni ediyoruz. Bölgemize, okulumuza ve çocuklarımıza başarılar diliyoruz” dedi.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu konuşmasında şunları söyledi: “TURMEPA olarak denizlerimizin ve çevrenin korunması için farkındalık oluşturmanın, çözüm odaklı düşünmenin, teknolojik gelişmeleri desteklemenin ve toplumsal katılımı artırmanın en etkili yolunun eğitim olduğuna inanıyoruz. 32 yılda yürüttüğümüz eğitim çalışmalarıyla 9 milyondan fazla kişiye ulaştık. Bugün açılışını yaptığımız Vedia Nil Apak Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Sınıfı, sadece bir eğitim alanı değil, aynı zamanda düşünen, üreten ve sorumluluk alan bireylerin yetişeceği bir gelişim ortamıdır. Öğrencilerimiz burada robotik kodlama, 3 boyutlu tasarım ve yapay zeka temelli uygulamalarla tanışacak, analitik düşünme, problem çözme ve yaratıcılık becerilerini geliştirecek. Bu sınıf ile amacımız, çocuklarımıza yalnızca teknik beceriler kazandırmak değil, aynı zamanda deniz ve çevre bilinci yüksek, doğaya saygılı nesiller yetiştirmek.”

Muğla İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İdris Kömürcü yaptığı konuşmada, “Dijitalleşeen dünyaya uyum sağlamak için çocuklarımızın teknolojik donanıma erişmesi çok kıymetli. Bu kapsamda bölgemizde başlatılan Göcek’te Maviyi Kodluyoruz Projesi öğencilerimiz çok güzel bir fırsat olacak. Burada hem öğretmenlerimiz hem öğencilerimiz denizleri, doğayı koruyacak projeler geliştirme imkanı bulacak. Projede emeği geçen ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.”

Göcek Deniz Temiz İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü İbrahim Tutal ise, “Robotik kodlama ve üretim becerileri atölyesinin okulumuzda hayat bulmasından dolayı çok mutluyuz. Öğrencilerimize 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak ve onları geleceğin dünyasında etkin ve sayugın bireyler olarak yetiştirmek, okulumuzun öncelikleri hedefleri arasında yer alıyor. Bu proje de bu hedefimize ulaşmada bizlere önemli bir imkan sağlayacak. Öğencilerimizin bu eğitimi almasına katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Öğrencilerin renkli sahne gösterileriyle devam eden programda, projeye özel olarak hazırlayıp seslendirdikleri Sıfır Atık Mavi şarkısı büyük beğeni topladı. Törende, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, katılımcılara ve projeye destek veren paydaşlara teşekkür plaketlerini takdim etti.

Deniz eğitimleri teknolojiyle birleşiyor

Proje kapsamında Fethiye ve Dalaman’dan 9 okuldan 12 öğretmen, 5 gün süren uygulamalı eğitimlere katıldı. Eğitim sonunda öğretmenlere sertifikaları, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Uzmanı tarafından verildi. Bir yıl içinde Fethiye ve Dalaman’daki 36 okulda çevrim içi eğitimlerle 2.500 öğrenci ve 200 öğretmene, atölye çalışmaları ile ise 120 öğrenciye ulaşılması planlanıyor. Ayrıca sınıfta, deniz ekosistemi, sıfır atık ve iklim değişikliği konularında Millî Eğitim Bakanlığı onaylı kitapların yer aldığı bir “Mavi Kitaplık” oluşturuldu. Bu kitaplıkla, öğretmen ve öğrencilerin geliştireceği projelere kaynak sağlanması hedefleniyor.

Türkiye genelinde 15 Mavi Okul bulunuyor

TURMEPA’nın Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzaladığı Deniz ve Su Kaynakları protokolü kapsamında Türkiye genelinde 15 okul, “Mavi Okul” unvanı aldı. Bu kapsamda bugüne kadar İstanbul’da 5, Edirne’de 3, Hatay’da 2, Muğla’da 2, Van’da 1, Bitlis’te 1 ve Samsun’da 1 okul Mavi Okul eğitimlerini tamamladı. Projeyle yüz yüze ve çevrim içi olarak sürdürülen eğitimlerde 7.841 öğrenci ve 751 öğretmene ulaşıldı. TURMEPA, Mavi Okul eğitimlerini yaygınlaştırarak sürdürmeyi hedefliyor.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Hakkında

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla, 8 Nisan 1994 yılında Rahmi M. Koç'un kurucu başkanlığında, Deniz Ticaret Odası ile birlikte kuruldu. 2000 yılında Bakanlar Kurulu’nca alınan kararla, kamu yararına çalışan dernek statüsünü elde etti. Hayata geçirdiği projelerle, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kamuoyunun yakından tanıdığı TURMEPA, Türkiye’nin önde gelen deniz odaklı sivil toplum kuruluşu haline geldi.