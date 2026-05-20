Marine Insurance Turkey 2026: Esenyel & Partners iş birliğiyle İstanbul’da

Denizcilik hukuku ve sigorta alanındaki güçlü konumuyla sektörde yakından tanınan Esenyel & Partners, uluslararası deniz sigortacılığı alanında Türkiye’de ilk kez düzenlenen Marine Insurance Turkey organizasyonuna, yalnızca destek veren bir paydaş olarak değil, sürecin şekillenmesinde aktif rol üstlenen bir iş ortağı olarak katkı sağladı.

20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul Sheraton Ataköy Hotel’de gerçekleştirilen etkinlik; sigortacılar, brokerler, armatörler, reasürans uzmanları ve denizcilik sektörünün farklı disiplinlerinden profesyonelleri aynı platformda buluşturdu. Marine Insurance Turkey, Londra merkezli sigorta piyasası ile Türkiye ve Doğu Akdeniz arasında yeni bir temas ve diyalog zemini oluşturmayı hedefleyen bölgesel bir buluşma olarak konumlandı.

Etkinliğin odağında; Türk Boğazları ve Marmara Denizi’nde artan riskler, jeopolitik gelişmelerin deniz taşımacılığına etkileri, savaş risk sigortaları, yük ve gemi sigortaları ile reasürans ve hasar süreçlerindeki güncel gelişmeler yer aldı. Uluslararası deniz sigortaları piyasasındaki eğilimler de bu başlıklar çerçevesinde değerlendirilirken, denizcilik sektörünün değişen risk dinamikleri yalnızca teknik değil, aynı zamanda hukuki perspektiften de ele alındı.

Esenyel & Partners: Sektörel bilgi birikimiyle sürece yön veren bir aktör

Esenyel & Partners, Marine Insurance Turkey kapsamında yalnızca sponsor kimliğiyle değil, etkinliğin içerik ve tartışma zeminine katkı sağlayan aktif rolüyle öne çıktı. Deniz hukuku ve sigorta alanındaki deneyimiyle, etkinlik boyunca yürütülen tartışmalara doğrudan katkı sunarak sektörel bilgi paylaşımını derinleştirdi.

Organizasyon kapsamında düzenlenen “Türkiye’de Kurtarma ve Acil Durum Müdahalesi” panelinin moderatörlüğünü Esenyel & Partners Kurucu Ortağı Selçuk Esenyel üstlenirken; “Boğaz’da Risk Yönetimi – Dünyanın En Zorlu Su Yollarından Birinin Sigortalanması” başlıklı oturumda ise Esenyel & Partners Ortağı Türker Yıldırım panelist olarak yer aldı.

Bu katkı, Esenyel & Partners’ın deniz sigortacılığı alanındaki teknik bilgi birikiminin ötesinde, sektörel tartışmaları yönlendiren ve farklı paydaşlar arasında köprü kuran rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Selçuk Esenyel: “İstanbul’da bu ölçekte bir buluşmaya ev sahipliği yapmak ayrı bir anlam taşıyor”

Esenyel & Partners Kurucu Ortağı Selçuk Esenyel, Marine Insurance Turkey’ye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Deniz sigortacılığı alanında uluslararası ölçekte düzenlenen organizasyonları uzun yıllardır yakından takip ediyor, farklı ülkelerde düzenlenen etkinliklerde aktif olarak yer alıyoruz. Bu birikimin ardından, benzer bir buluşmanın İstanbul’da, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek şekilde hayata geçirilmesi bizim için ayrı bir anlam taşıyor.

Marine Insurance Turkey, yalnızca bir konferans olmanın ötesinde; farklı coğrafyalardan gelen profesyonellerin ortak bir zeminde buluşmasını sağlayan, bilgi paylaşımını ve sektörel diyaloğu güçlendiren bir platform sundu. İstanbul’un bu tür organizasyonlar için güçlü bir merkez olabileceğini bir kez daha görmek, önümüzdeki dönem açısından da önemli bir gösterge.”

Türkiye’de bir ilk: Bölgesel bir merkez olma potansiyeli

Marine Insurance Turkey, yalnızca bir konferans olmanın ötesinde; Türkiye’nin deniz sigortacılığı alanında bölgesel bir merkez haline gelme potansiyelini ortaya koyan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Esenyel & Partners’ın bu organizasyonda üstlendiği rol ise, Türkiye’nin uluslararası denizcilik ve sigorta ekosistemindeki konumunun güçlendirilmesine yönelik uzun vadeli vizyonunun bir yansıması niteliğinde.