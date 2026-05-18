Avrupa Teknecilik Endüstrisi İstanbul'da Buluşuyor

Sürdürülebilirlik, yeni nesil tüketici alışkanlıkları ve AB mevzuatlarına uyum çalışmalarının masaya yatırılacağı etkinliğe ilişkin konuşan YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “EBI Genel Kurulu gibi Avrupa teknecilik endüstrisine ve deniz turizmine yön veren böylesine vizyoner bir toplantıya İstanbul’un ev sahipliği yapması, sektörümüzün uluslararası arenadaki rekabet gücünün tescillenmesi ve tanıtımı açısından çok değerli olacak.” dedi.

Sürdürülebilir bir teknecilik ve deniz turizmi endüstrisini temsil etmek ve geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren Avrupa Teknecilik Endüstrisi Derneği (EBI), yılın en önemli stratejik buluşmalarından biri için rotasını İstanbul'a çevirdi. 2024 yılında EBI’ye tam üye olarak kabul edilen YATED, 8-9 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan EBI Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu ve EBI Başkanı Robert Marx'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak olan program, sektörün geleceğine yön verecek kapsamlı oturumlara, atölye çalışmalarına ve saha ziyaretlerine sahne olacak.

Çevresel Sürdürülebilirlik ve Dönüşüm Hedefleniyor

İstanbul’daki etkinliğin, Türkiye’nin denizcilik alanındaki güçlü üretim kapasitesini ve çevre dostu üretim teknolojilerindeki dönüşümünü dünyaya tanıtma fırsatı yaratacağına dikkat çeken YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, bu buluşmanın sürdürülebilir deniz turizmi için de büyük bir adım olacağını ifade etti. Bekiroğlu, uluslararası iş birliğinin önemini şu sözlerle vurguladı:

“Sektörümüz, deniz çevresi ve doğayla iç içe olan bir alan olduğu için çevresel sürdürülebilirlik bizim için her zaman ön planda. EBI ile birlikte atacağımız adımlar, denizlerimizin korunmasına, enerji verimliliğinin artırılmasına ve karbon salınımının azaltılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu toplantı, ülkemizin yat ve tekne endüstrisinin uluslararası düzeyde tanınması ve sürdürülebilir denizcilik uygulamalarına uyumlaştırılması adına önemli bir adım olacak.”

Türkiye’nin yat inşası ve deniz turizmindeki köklü geçmişi, nitelikli iş gücü ve yüksek üretim kalitesiyle Avrupa pazarının en önemli partnerlerinden biri olduğunu vurgulayan Murat Bekiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“EBI Genel Kurulu gibi Avrupa denizcilik endüstrisine yön veren böylesine vizyoner bir toplantıya İstanbul’un ev sahipliği yapması, sektörümüzün uluslararası arenadaki rekabet gücünü tescilleyen önemli bir organizasyon olacak. Bu büyük buluşma sayesinde hem ülkemizin sürdürülebilir üretim teknolojilerinde geldiği noktayı doğrudan Avrupalı muhataplarımıza sergileme fırsatı bulacak, hem de Türkiye'nin küresel denizcilik ekosisteminde ve tedarik zincirinde oynadığı kilit rolü çok daha sağlam bir zemine oturtacağız.”

Regülasyonlardan Yeni Nesil Kullanıcılara Kapsamlı Program

EBI Genel Kurulu kapsamında düzenlenecek bilgilendirme oturumlarında, sektörün Avrupa ve Türkiye'deki güncel durumu derinlemesine analiz edilecek. Türkiye'deki güncel üretim verileri, ihracat potansiyeli ve yatırım fırsatları masaya yatırılırken; Avrupa Birliği'nin denizcilik endüstrisine yönelik çevre yönetmelikleri, vergi düzenlemeleri ve emisyon standartları hakkında teknik detaylar katılımcılara sunulacak.

Etkinlik kapsamındaki atölye çalışmaları ile de sektörün geleceğine ışık tutacak oturumlar yapılacak. Sektörün hükümetler ile uluslararası kuruluşlar nezdindeki temsil gücünü artırma yöntemlerinin tartışılacağı atölyede, Fransa denizcilik endüstrisinin (FIN) uygulama modelleri ele alınırken, değişen tüketici alışkanlıkları ve Avrupa’daki tekne kullanıcısı profilinin analiz edileceği, pazar araştırmaları üzerinden demografik değişimlere uyum sağlama stratejilerinin katılımcılarla paylaşılacağı önemli oturumlar da düzenlenecek.

Toplantıda ayrıca EBI’nin devam eden inovasyon projeleri ve üye ülkeler arasındaki iş birliği modelleri hakkında sunumlar yapılacak. Program, katılımcıların Türkiye'nin üretim gücünü yerinde görmeleri amacıyla, AIATA Boats ve Sirena Marine tersanelerine düzenlenecek teknik saha ziyaretleri ile son bulacak.