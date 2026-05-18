Uluslararası Ödüllü Prestige M7, Trio Deniz Güvencesiyle Türkiye’de

Trio Deniz’in Türkiye distribütörlüğünü yürüttüğü Prestige’in M-Line serisinin öne çıkan modeli M7, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Prestige M7, 2026 Multihull of the Year Awards kapsamında Power 45–60 ft kategorisinde “Yılın En İyi Katamaranı” ödülünün sahibi oldu.

Prestige M7, bu prestijli ödülü Fransa’nın La Grande-Motte kentinde düzenlenen International Multihull Show sırasında aldı. Uluslararası denizcilik yayını Multihulls World öncülüğünde organize edilen ödüller, sektör profesyonelleri ve kullanıcı oylarının birleşimiyle belirlenerek çok gövdeli tekne segmentinin en saygın referansları arasında kabul ediliyor. Modern tasarım anlayışı, geniş yaşam alanları ve sürdürülebilirlik odaklı üretim yaklaşımıyla uluslararası arenada dikkat çeken Prestige M7, kazandığı prestijli ödülle birlikte modelin tasarım gücü ve kullanıcı deneyimi odaklı yaklaşımı da global ölçekte tescillenmiş oldu.

Türkiye prömiyerini Şubat ayında düzenlenen Can-Am Bosphorus Boat Show kapsamında gerçekleştiren Prestige M7, fuar boyunca yoğun ilgi gördü ve Trio Deniz güvencesiyle Türkiye pazarında satışa sunuldu.

17,84 metre tam boyu ve 7,56 metre genişliğiyle sınıfının en ferah yaşam alanlarından birini sunan model; flybridge, ana güverte ve alt güvertede konumlanan açık plan yaşam alanları, panoramik cam yüzeyleri ve denizle güçlü bağ kuran tasarım detaylarıyla öne çıkıyor. Dört kabin, dört banyo ve ayrı mürettebat bölümü ise uzun süreli seyirlerde üst segment bir konfor deneyimi sağlıyor.



Verimlilik ve Sürdürülebilirlik Odakta

Prestige M7, optimize edilmiş gövde yapısıyla yakıt verimliliği sunarken; sürdürülebilir ahşap kullanımı, düşük solventli üretim teknikleri ve çevre dostu malzemeleriyle de dikkat çekiyor. Opsiyonel “Silent Mode” paketi sayesinde güneş panelleri ve gelişmiş batarya sistemleriyle desteklenen model, sessiz ve emisyonsuz kullanım imkanı sunuyor. Volvo Penta D8 V-Drive motorlarıyla toplam 1.100 HP güç üreten M7, performans ile çevreci yaklaşımı bir araya getiriyor.

Prestige M7, Trio Deniz Güvencesiyle Türkiye’de

Prestige markasının Türkiye’deki resmi distribütörü Trio Deniz, uluslararası ödüllü M7 modelini Türkiye’deki deniz tutkunlarıyla buluşturuyor. Trio Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “Prestige M7, uluslararası ölçekte aldığı bu ödülle ne kadar güçlü bir model olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Geniş yaşam alanları, yüksek stabilite ve yakıt verimliliğiyle kullanıcı deneyimini önemli ölçüde dönüştürüyor. Bu yaklaşımın Türkiye’de de güçlü bir ilgi göreceğine inanıyoruz.” dedi.

Bekiroğlu ayrıca, “Prestige markasıyla uzun yıllardır sürdürdüğümüz iş birliği kapsamında yalnızca satış süreçlerine değil, satış sonrası hizmet kalitesine de odaklanıyoruz. Farklı yıllarda ‘Yılın Bayisi’ ödülüne layık görülmemiz ve 2025 yılında global ölçekte ‘Dünya’da Yılın Bayisi’ ödülünü almamız, hizmet standardımızın uluslararası düzeyde de takdir edildiğinin önemli bir göstergesidir. M7 modeliyle birlikte, Türkiye pazarında üst segment katamaran deneyimini daha da ileri taşımayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.