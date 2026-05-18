Pîrî Reis Üniversitesi ve Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’nden “Denizde Emniyet ve Sürdürülebilirlik” Paneli

12 Mayıs 2026 tarihinde Pîrî Reis Üniversitesi’nde gerçekleştirilen panelde; denizcilik sektöründe sürdürülebilirlik, emisyon azaltımı, enerji verimliliği, kılavuz transfer operasyonlarında emniyet ve kılavuz kaptanların hukuki sorumlulukları gibi güncel ve kritik konular ele alındı.

Panelin açılış konuşmalarında, Pîrî Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Arslan, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Kılavuz Kaptan Nildeniz Sütçü Şen ve Avrupa Kılavuz Kaptanlar Birliği (EMPA) Başkanı Kılavuz Kaptan Miguel Vieira de Castro denizcilik sektöründe emniyet ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşümün önemine dikkat çekti.

Panelin ilk oturumunda, Pîrî Reis Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tutku Eker İşcioğlu tarafından Avrupa Birliği destekli ve Pîrî Reis Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen Greenport Alliances projesi tanıtıldı. Türkiye, Belçika, İtalya, Portekiz, Malta, Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan’dan üniversiteler, liman kuruluşları ve denizcilik sektör temsilcilerinin yer aldığı konsorsiyumuyla, Greenport Alliances projesi kapsamında, liman hizmetlerinde karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik geliştirilen eğitim içerikleri ile davranışsal dönüşüm odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında bilgi verildi.

Ardından Doç. Dr. Pınar Özdemir tarafından sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin denizcilik sektörüne entegrasyonunu amaçlayan Avrupa Birliği destekli SUDEMAR projesi tanıtıldı. Türkiye, Almanya, Polonya, Slovenya, İspanya, Yunanistan ve İsveç’ten mesleki eğitim kurumları, danışmanlık şirketleri ve dijital medya kuruluşlarının yer aldığı SUDEMAR projesinin, denizcilik sektöründe sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını yalnızca çevresel boyutla sınırlı görmeyip; sağlık, eşitlik, eğitim, insana yakışır iş, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir topluluklar gibi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SDG) bütüncül biçimde ele aldığı ifade edildi. Proje kapsamında, denizcilik sektöründeki sürdürülebilir uygulamaları içeren bir veri tabanı, sürdürülebilir kalkınma odaklı bir e-öğrenme platformu ve sektörde SDG uygulamalarını destekleyecek bir mobil uygulama geliştirildiği belirtildi. Tüm çıktılarının ortak ülkelerin dillerinde ve ücretsiz erişilebilir olacağı vurgulandı.

TÜRKLİM Genel Sekreteri Faruk Doğan ise limanlarda yeşil dönüşüm sürecine ilişkin güncel gelişmeleri ve sektördeki sürdürülebilirlik uygulamalarını katılımcılarla paylaştı. Panelde ayrıca GDS ARGE temsilcisi Mustafa Berkan Taştan tarafından operasyonel gemi enerji verimliliği ve emisyon optimizasyonuna yönelik yenilikçi çözümler değerlendirildi.

İkinci oturumda ise Dr. Kılavuz Kaptan Mustafa Sökücü pilot transfer kazalarının dinamik analizine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Kılavuz Kaptan Tuğrul Oktaş pilot plug kullanım alanları ve önemine ilişkin teknik bilgiler sundu. Panelin son konuşmacısı Dr. Canan Özlem Ilgın Çelik ise kılavuz kaptanların hukuki sorumluluklarını ele aldı.

Akademi, sektör temsilcileri ve denizcilik profesyonellerini bir araya getiren panelde, denizcilikte sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılabilmesi için yalnızca teknolojik dönüşümün değil, aynı zamanda operasyonel farkındalık, eğitim ve davranışsal dönüşümün de kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

