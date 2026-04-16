Skills4Sea Anketleri Yayında
Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından desteklenen Skills4Sea projesi kapsamında, denizcilik sektöründe kritik öneme sahip olan non-technical (teknik olmayan) becerilerin geliştirilmesine yönelik anketler yayına açılmıştır.
Denizcilik profesyonelleri ve eğitimciler, iletişim, takım çalışması, liderlik ve karar verme gibi temel yetkinliklerin daha etkin bir şekilde tanımlanması, geliştirilmesi ve tanınmasına katkı sağlamak üzere görüşlerini paylaşmaya davet edilmektedir.
Non-technical beceriler, denizcilik operasyonlarında güvenlik ve performans açısından kritik bir rol oynamaktadır. Ancak mevcut eğitim sistemlerinde bu beceriler genellikle yeterince yapılandırılmamış, sistematik olarak ölçülmemekte ve yeterince tanınmamaktadır. Skills4Sea projesi, bu boşluğu gidermek amacıyla yenilikçi yöntemler geliştirmeyi hedeflemektedir.
Anketler iki ana hedef gruba yöneliktir:
- Gemiadamları ve denizcilik profesyonelleri
- Denizcilik eğitimcileri ve eğitim kurumları
Toplanan veriler şu alanlara doğrudan katkı sağlayacaktır:
- Denizcilik eğitim programlarının geliştirilmesi
- Uygulamaya dayalı öğrenme yaklaşımlarının desteklenmesi
- Eğitim ile gerçek operasyonel ihtiyaçlar arasındaki uyumun artırılması
Anket çalışmalarına ek olarak, proje kapsamında farklı uzmanlık alanlarından seçilmiş katılımcılar ile ulusal yuvarlak masa toplantıları düzenlenecek ve elde edilen bulgular doğrulanarak Skills4Sea metodolojisinin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Anketlere aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz:
???? https://skillsforsea.com/survey
MARITIME INNOVATORS, Skills4Sea projesinin bir ortağı olarak yaygınlaştırma faaliyetlerini aktif şekilde desteklemekte ve denizcilik paydaşlarını katılım sağlamaya davet etmektedir.
Denizcilik sektöründeki tüm paydaşların katılımı, geleceğin eğitim yaklaşımlarının şekillendirilmesine önemli katkı sağlayacaktır.
