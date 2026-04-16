Skills4Sea Anketleri Yayında

Denizcilik profesyonelleri ve eğitimciler, iletişim, takım çalışması, liderlik ve karar verme gibi temel yetkinliklerin daha etkin bir şekilde tanımlanması, geliştirilmesi ve tanınmasına katkı sağlamak üzere görüşlerini paylaşmaya davet edilmektedir.

Non-technical beceriler, denizcilik operasyonlarında güvenlik ve performans açısından kritik bir rol oynamaktadır. Ancak mevcut eğitim sistemlerinde bu beceriler genellikle yeterince yapılandırılmamış, sistematik olarak ölçülmemekte ve yeterince tanınmamaktadır. Skills4Sea projesi, bu boşluğu gidermek amacıyla yenilikçi yöntemler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Anketler iki ana hedef gruba yöneliktir:

Gemiadamları ve denizcilik profesyonelleri

Denizcilik eğitimcileri ve eğitim kurumları

Toplanan veriler şu alanlara doğrudan katkı sağlayacaktır:

Denizcilik eğitim programlarının geliştirilmesi

Uygulamaya dayalı öğrenme yaklaşımlarının desteklenmesi

Eğitim ile gerçek operasyonel ihtiyaçlar arasındaki uyumun artırılması

Anket çalışmalarına ek olarak, proje kapsamında farklı uzmanlık alanlarından seçilmiş katılımcılar ile ulusal yuvarlak masa toplantıları düzenlenecek ve elde edilen bulgular doğrulanarak Skills4Sea metodolojisinin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.

Anketlere aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz:

???? https://skillsforsea.com/survey

MARITIME INNOVATORS, Skills4Sea projesinin bir ortağı olarak yaygınlaştırma faaliyetlerini aktif şekilde desteklemekte ve denizcilik paydaşlarını katılım sağlamaya davet etmektedir.

Denizcilik sektöründeki tüm paydaşların katılımı, geleceğin eğitim yaklaşımlarının şekillendirilmesine önemli katkı sağlayacaktır.