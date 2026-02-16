Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi Mezunları Derneğinin Seçimli Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Toplantı, divan heyetinin seçilmesiyle başladı. Ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Genel kurulda yönetim ve denetim kurullarının ibrası gerçekleştirildi. Müteakiben yapılan yönetim kurulu seçiminin ardından derneğin işleyişine ilişkin çeşitli kararlar alındı. Toplantı, üyelerin dilek ve temennilerini dile getirmesiyle sona erdi.

Genel kurul sonucunda, dernek başkanlığı görevine R. Erkan Erecek ile devam edilmesi kararlaştırıldı. Yönetimde yapılan değişiklikler sonrası göreve başlayan yeni yöneticilere başarı dilekleri iletilirken, önceki dönem yönetim kurulu üyelerine katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Görevine devam eden R. Erkan ERECEK dernek faaliyetlerimizin tüm hızıyla devam edeceğini ve yeni yönetim kurulumuzun derneğimizin her platformda temsile devam edileceği ve mevcut projelere tüm hızla bir an önce başlanacağını dile getirdi.

Yeni Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşuyor;

R. Erkan Erecek

Ercan Karaer

Sabri Kılıç

Kudret Girgin

Erol Aydın

Nadir Özsoy

Mustafa Balcan

Hacı Uğurlu

Gökhan Divan

Cihat Yavuz Güler

Hüseyin Avni Şan

Barbaros Arsan

Alpaslan Bulut

Vahdet Kuruderioğlu

Mehmet Mahmutoğlu

Damla Akdemir

Alı Yılmaz

İmran Bayar

İslam Aslan