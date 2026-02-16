Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi Mezunları Derneğinin Seçimli Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Olağan Genel Kurul 14 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00’da dernek merkezinde, üyelerin katılımıyla çoğunluğa bakılmaksızın yapıldı.
Toplantı, divan heyetinin seçilmesiyle başladı. Ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Genel kurulda yönetim ve denetim kurullarının ibrası gerçekleştirildi. Müteakiben yapılan yönetim kurulu seçiminin ardından derneğin işleyişine ilişkin çeşitli kararlar alındı. Toplantı, üyelerin dilek ve temennilerini dile getirmesiyle sona erdi.
Genel kurul sonucunda, dernek başkanlığı görevine R. Erkan Erecek ile devam edilmesi kararlaştırıldı. Yönetimde yapılan değişiklikler sonrası göreve başlayan yeni yöneticilere başarı dilekleri iletilirken, önceki dönem yönetim kurulu üyelerine katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür edildi.
Görevine devam eden R. Erkan ERECEK dernek faaliyetlerimizin tüm hızıyla devam edeceğini ve yeni yönetim kurulumuzun derneğimizin her platformda temsile devam edileceği ve mevcut projelere tüm hızla bir an önce başlanacağını dile getirdi.
Yeni Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşuyor;
R. Erkan Erecek
Ercan Karaer
Sabri Kılıç
Kudret Girgin
Erol Aydın
Nadir Özsoy
Mustafa Balcan
Hacı Uğurlu
Gökhan Divan
Cihat Yavuz Güler
Hüseyin Avni Şan
Barbaros Arsan
Alpaslan Bulut
Vahdet Kuruderioğlu
Mehmet Mahmutoğlu
Damla Akdemir
Alı Yılmaz
İmran Bayar
İslam Aslan
