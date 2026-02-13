Türk Denizci Kadınlar İTÜ’de Buluşuyor: Sektördeki Yer ve Sürdürülebilirlik Masaya Yatırılacak

KGKMDD Yönetim Kurulu tarafından organize edilen panelde, Türk denizci kadınların sektördeki konumu, karşılaştıkları sorunlar, liderlik rolleri ve sürdürülebilirlik vizyonu çok boyutlu olarak ele alınacak.

Denizcilikte Kadın Gücü Masaya Yatırılacak

Saat 13.00’te açılış konuşmasıyla başlayacak programın ilk oturumu 13.30-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Birinci oturumun moderatörlüğünü Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Olcay üstlenecek.

Oturumda;

İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan “Türk Denizcilik Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”,

Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin ilk kadın kaptanı ve KGKMDD Kurucu Başkanı Sedef Esra Ulutürk Dinç “Geçmişten Günümüze Türk Denizci Kadınların Denizcilik Sektöründeki Yeri”,

Uzak Yol Baş Mühendis ve KGKMDD Genel Sekreteri Deniz Özkan “Denizcilik Sektöründe Kadınların Kariyer Yolculuğu”,

Avukat / Uzak Yol 1. Zabiti Şebnem Önder ise “IMO, ILO ve Uluslararası Platformlarda Kadın Denizci Politikaları; Türkiye’nin Bu Politikalara Uyumu ve Eksikleri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek.

Sürdürülebilirlik ve Kadın Liderliği Vurgusu

15.30-17.00 saatleri arasında düzenlenecek ikinci oturumun moderatörlüğünü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuz Kaptanı ve Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği eski başkanı Muhammer Arslantürk yapacak.

İkinci oturumda;

KEGM Kurtarma Gemisi Kaptanı ve KGKMDD Yönetim Kurulu Üyesi Elif Erserce “Kadın Liderliği ve Sürdürülebilir Denizcilik”,

Shippider Denizcilik Teknolojileri A.Ş. Kurucu & CEO’su Ayşe Aslı Başak “Denizcilik İnovasyonunda ve Girişimciliğinde Denizci Kadının Rolü”,

Araştırmacı ve Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkan Danışmanı Aybige Arslan ise “Denizcilik Sektöründe Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Sorun ve Engeller” başlıklı konuşmalarıyla katkı sunacak.

Amaç: Daha Eşit ve Sürdürülebilir Bir Denizcilik

Panelde; denizcilik eğitiminden sahadaki uygulamalara, uluslararası mevzuattan kariyer süreçlerine kadar geniş bir çerçevede kadınların sektördeki temsili değerlendirilecek. Sürdürülebilirlik perspektifiyle kadın liderliğinin sektöre katkısının da ele alınacağı etkinlik, akademi, kamu ve özel sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturacak.

İTÜ Tuzla Kampüsü’nde gerçekleştirilecek panelin, Türk denizcilik sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturması ve politika geliştirme süreçlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Vira Haber