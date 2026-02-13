Beykoz’da Salim Düzgit İlkokulu ve Ortaokulu Hizmete Açıldı

6 Şubat 2023 depremi sonrası yıkılarak yeniden inşa edilen okul, 10 dersliği ve güvenli yapısıyla öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Açılış törenine; Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Düzgit Ailesi ile çok sayıda öğrenci, veli ve davetli katıldı.

Salim Düzgit İlkokulu ve Ortaokulu’nun yapımını üstlenen Recep Düzgit, açılış töreninde duygusal ve anlamlı ifadelerle okulun arkasındaki hikâyeyi paylaştı:

“Bu okul beton ve demirden ibaret değildir. Bu okul bir ömrün emeğinin, bir babanın hayalinin ve çocuklarına duyduğu sevginin ifadesidir.”

Okulun sadece bir eğitim binası olmadığını vurgulayan Düzgit, adını taşıyan eğitim kurumunun aynı zamanda bir miras, sevgi ve gelecek yatırımı olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında okulun inşa sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Düzgit, özellikle kamu kurumlarının koordinasyonuna ve yerel desteğe dikkat çekti:

“Bu okul, en büyük mutluluğumuz olan çocuklarımızın ülkesine ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmesine katkı verecek bir eğitim merkezidir. Burada emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.”

Düzgit’in sözlerinde, okulun hayata geçirilmesinin arkasındaki motivasyon, toplumsal sorumluluk ve çocukların eğitimine verilen önem güçlü bir şekilde ortaya kondu.

Salim Düzgit İlkokulu ve Ortaokulu’nun açılış töreninde konuşan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, okulun ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Kıymetli Bakanım, Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Değerli Genel Başkan Yardımcım, il ve ilçe protokolümüz; hepiniz belediyemizin de keyifle, zevkle burada bulunduğu, eksikleri tamamlamak için elinden gelen her şeyi yaptığı bu güzel okulumuzun açılışına hoş geldiniz.”

Recep Düzgit ve ailesine teşekkür eden Gürzel, sürecin koordinasyon içinde yürütüldüğünü vurguladı:

“Recep Düzgit beyefendiyle her zaman koordineli olmaya çalıştık. Bizden ne talep edildiyse yerine getirmeye gayret ettik. Beykoz’umuza kazandırdığı bu güzel okul hepimiz için bir gurur kaynağı oldu. Kendisine ailesinin ve sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmasının sonunda öğrencilere ve öğretmenlere seslenen Gürzel, yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli öğrenciler, sevgili öğretmenlerim; yeni döneminiz, yeni okulunuz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah burada büyük başarılara imza atarsınız ve bizler de gururla, zevkle yanınızda oluruz.”

Salim Düzgit İlkokulu ve Ortaokulu’nun açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, hayırsever katkılarının eğitim yatırımlarındaki önemine dikkat çekti.

“Bakanım, çok kıymetli genel başkan yardımcılarımız, değerli genel müdürlerimiz, sevgili hayırsever ailemiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz; hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”

Kamunun yaptığı okulların açılışlarına yoğun program nedeniyle her zaman katılamadıklarını belirten Gül, hayırseverlerin katkı sunduğu projelerde ise özellikle yer almaya özen gösterdiklerini ifade etti:

“Hayırseverlerimizin irili ufaklı taş üstüne taş koyduğu her etkinliğe hem Sayın Bakanımız hem de bizler katılmaya gayret ediyoruz. Bu açıdan kendilerine müteşekkiriz.”

Eski okul binasının hem fiziki şartlar hem de deprem dayanıklılığı açısından yetersiz olduğunu hatırlatan Gül, yeni okulun bölge için önemli bir ihtiyacı karşıladığını söyledi:

“Burada daha önce dört derslikli, depreme dayanıksız ve fiziki koşulları yetersiz bir okul vardı. Şimdi ilkokulu, ortaokulu ve ana sınıflarıyla bölgeye hizmet edecek modern bir eğitim yuvası kazandırıldı.”

İstanbul’da ikili eğitim oranının önemli ölçüde düştüğünü belirten Gül, tekli eğitime geçiş hedefinde kararlı olduklarını vurguladı.

Konuşmasında 2026 yılı hedeflerini de açıklayan Gül şunları kaydetti:

“Hayırseverlerimizle birlikte 2026 yılı içerisinde 100 kreş, 100 anaokulu ve 100 adet 4-6 yaş Kur’an kursu yapacağız. İstanbul’umuz, okul öncesi eğitimdeki eksiklerini mahalle ölçeğinde büyük ölçüde tamamlamış olacak.”

Gül, sürece katkı sunan belediye, kaymakamlık ve il milli eğitim yöneticilerine teşekkür ederek okulun Beykoz’a hayırlı olmasını diledi.

“Eğitimde Yeni Bir Dönemin Kapısı Aralanıyor”

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ülke genelinde eğitim altyapısına yapılan yatırımların altını çizerek şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitim-öğretim süreçlerine yoğun katkı verdik. Türkiye’nin tamamında sınıf kapasitesi, öğrenci sayısı, sınıf başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı gibi uluslararası eğitim göstergelerinde önemli gelişmeler kaydettik.”

Tekin’e göre, son 23 yılda eğitimde başarının göstergeleri belirgin şekilde artış gösterdi. Bakan, Beykoz özelindeki verilere de değinerek eğitimdeki ilerlemeyi somut rakamlarla aktardı:

“2002-2003 eğitim-öğretim döneminde Beykoz’da 39 bin 744 öğrencimiz eğitim görüyordu. Bugün, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde bu rakam 41 bin 284’e ulaştı. Yaklaşık 2 bin öğrencilik bir artış var.”

Öğretmen ve Derslik Sayısında Dikkat Çeken Artış

Tekin, öğretmen sayısındaki artışı da vurguladı:

“2002-2003 eğitim-öğretim yılında Beykoz’daki okullarımızda 1.417 öğretmen görev yapıyordu. Bugün bu sayı 2.830’a yükseldi. Yani öğrenci sayısında yaklaşık 2 binlik artış olurken öğretmen sayımız iki katına çıktı. Bu, uluslararası göstergeler açısından çok önemli bir artıştır.”

Derslik sayısındaki gelişmeyi de aktaran Tekin, ilçedeki okul sayısı ve sınıf kapasitesinin büyük oranda yükseldiğini belirtti:

“2002-2003 eğitim-öğretim yılında Beykoz’da 72 okulda 655 derslik varken, artık 189 okulda 1.753 derslik var. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Deprem Sonrası Eğitim Altyapısı Güçlendiriliyor

6 Şubat depremleri sonrasında eğitim altyapısını güçlendirme çalışmalarını anlatan Tekin, afet bölgesindeki dönüşümün önemine dikkat çekti:

“Deprem bölgesinde, sadece 2,5–3 yıllık bir süreçte sınıf kapasitemizi yüzde 15 artırdık. 11 ilimizde 9 bin 700’e yakın sınıfımız hasar görmüştü; bu yıl eylül itibarıyla 15 bin ilave derslik eğitim-öğretime açılmış durumda. Önümüzdeki eylülde bu sayı 25 bine çıkacak.”

Tekin, bu süreçte kamunun yatırımını, yerel yönetimleri ve hayırsever katkılarını işaret ederek, ülke genelinde eğitimin daha güçlü altyapıyla sürdürüldüğünü vurguladı.

Yerel Yönetimlere Eleştiri

Konuşmasında siyasi muhalefetin eğitim yatırımlarıyla ilgili açıklamalarına da değinen Bakan Tekin, somut örneklerle eleştirilerini dile getirdi:

“24 derslikli bir okulu 6 yılda ancak tamamlayabilen yerel yönetimler varken, biz kısa sürede binlerce derslik ürettik. 32 derslikli bir okulun ihalesine 6 yıl sonra çıkılması üzüntü verici.”

Tekin, kamusal yatırımların daha hızlı ve verimli yürütülmesi gerektiğini ifade ederek siyasi aktörlere daha duyarlı dil kullanma çağrısında bulundu.

Tören, kurdele kesimi ve okulun gezilmesinin ardından sona erdi. Salim Düzgit İlkokulu ve Ortaokulu, eğitim-öğretim döneminde öğrencilere kapılarını açtı.