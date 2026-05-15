Ordu'da Deniz Turizmine Yeni Hamle

Gemi, vatandaşlara denizden Ordu’yu seyretme imkanı sunacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde kentin denizle bağını güçlendirmek ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, daha önce hizmet veren Şehit Temel Şimşir Gemisi’nde çıkan yangının ardından deniz turizminin kesintiye uğramaması için Şehit Necati Gürkaya Gemisi hizmete alındı.

Kapsamlı bakım ve restorasyon sürecinden geçirilen gemide teknik altyapıdan iç donanıma kadar birçok noktada yenileme çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşların güvenli ve konforlu şekilde deniz yolculuğu yapabilmesi amacıyla modernize edilen gemi, yenilenen yüzüyle dikkat çekti. Modern görünümü ve donanımıyla yaz sezonuna hazırlanan Şehit Necati Gürkaya Gemisi’nin, yaz boyunca düzenlenecek gezi ve tur organizasyonlarıyla Ordu sahiline hareketlilik katması hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin deniz turizmi kapsamında hizmet veren Kuzey Yıldızı ve Yoroz Rüzgarı tekneleri de yeni sezona başladı. Kuzey Yıldızı teknesi, hafta içi ve hafta sonu 11.00, 13.00 ve 15.00 saatlerinde düzenlenecek seferlerle vatandaşlara hizmet verecek. Yoroz Rüzgarı teknesi ise özel tur organizasyonlarında kullanılacak.

Öte yandan sefer saatlerinin yaz aylarıyla birlikte artırılacağı belirtildi.

Vira Haber