ARI Drones: Denizcilikten Doğan Teknoloji Girişimi

2022 yılında Teknopark İstanbul’da yolları kesişen Doğuhan H. Cengiz ve Adil E. Günay tarafından kurulan şirket, denizcilik ve otomasyon alanındaki yıllara dayanan tecrübeyi teknolojiyle buluşturuyor.

Kuruculardan Doğuhan H. Cengiz’in DNA Marin bünyesinde yürüttüğü gemi mühendisliği çalışmaları ve TÜBİTAK destekli projeleri ile Adil E. Günay’ın drone teknolojileri alanındaki deneyimi, ARI Drones’un temelini oluşturdu. İki girişimci, sahip oldukları birikimin daha büyük çözümler üretebileceğini fark ederek KOSGEB destekli NDT ve sörvey drone projesiyle yola çıktı.

Sahadan Doğan Çözüm: FIBO

Şirketin geliştirdiği en dikkat çekici ürünlerden biri olan FIBO, denizcilik sektöründe yıllardır manuel yöntemlerle yapılan freeboard ölçümlerini dijital ortama taşıyor. Gemilerin yükleme öncesi ve sonrası suya batma seviyelerinin belirlenmesinde kritik öneme sahip olan bu ölçümlerde, küçük hataların dahi ciddi tonaj farklarına yol açtığı biliniyor.

ARI Drones tarafından geliştirilen FIBO, dalga analizine dayalı ölçüm sistemiyle yüksek doğruluk oranı sunarak sektörde önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor. Su geçirmez, kalibrasyonlu ve sertifikalı yapısıyla öne çıkan cihaz, armatörler ve klas kuruluşları tarafından ilgiyle karşılandı. Ürün, seri üretime geçmeden önce yurt dışına ihraç edilerek uluslararası pazarda da dikkat çekti.

Ölçümde Dijital Dönüşüm

FIBO’nun sunduğu en önemli katkılardan biri, ölçümlerde standartlaşmayı sağlaması oldu. Geleneksel yöntemlerde farklı uzmanların farklı sonuçlar elde edebilmesi, operasyonlarda belirsizlik yaratırken; FIBO ile birlikte ölçümler veri odaklı ve şeffaf hale geliyor.

Akıllı Gemi Sistemlerine Doğru

ARI Drones’un çalışmaları yalnızca tek bir ürünle sınırlı kalmıyor. Şirket, GTASS adlı sabit tank sensörü sistemi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu sistem sayesinde gemilerdeki tankların doluluk oranları anlık olarak izlenebilecek ve geminin stabilitesi ile yük güvenliği eş zamanlı analiz edilebilecek.

Zorlu Koşullar İçin Yeni Nesil Drone: MARBEE

Şirketin Ar-Ge projelerinden biri olan MARBEE drone platformu ise özellikle denizcilik gibi zorlu ortamlarda kullanılmak üzere geliştirildi. Metal yapılar nedeniyle GPS sinyallerinin yetersiz kaldığı alanlarda çalışabilen sistem, non-GPS uçuş kabiliyetiyle öne çıkıyor. MARBEE’nin yalnızca denizcilikte değil, endüstriyel tesisler ve enerji sektöründe de kullanılması hedefleniyor.

Yerli Teknoloji Hedefi

ARI Drones, geliştirdiği sistemlerle birlikte yerli üretim hedefini de sürdürüyor. Şirket, kendi drone kumanda ve kontrol sistemini geliştirmek üzere çalışmalar yürütürken, bu alandaki projeleri için TÜBİTAK desteğine başvurdu.

Geleceğe Yönelik Adımlar

Girişim, ticari projelerinin yanı sıra savunma sanayine yönelik çalışmalar da yürütüyor. Sessiz çalışan mini bir drone platformu olarak tasarlanan “Burkan Drone” projesi, şirketin geleceğe yönelik vizyonunun önemli parçalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Zorluklara Rağmen Büyüyen Bir Girişim

Türkiye’de Ar-Ge yapmanın getirdiği zorluklara rağmen çalışmalarını sürdüren ARI Drones ekibi, özellikle elektronik tedarik süreçlerinde yaşanan gecikmelere rağmen projelerini geliştirmeye devam ediyor.

Denizcilik gibi niş bir alanda başlayan bu girişim, geliştirdiği çözümlerle farklı sektörlere de hitap etmeyi hedefliyor. ARI Drones, yerli teknoloji üretimi ve yenilikçi yaklaşımıyla küresel bir marka olma yolunda ilerliyor.