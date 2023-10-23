ESKO Marine Exposhipping’de Denizcilik Temasıyla Sanatı Buluşturdu

ESKO Marine, dünya genelindeki denizcilik firmalarının Türkiye'deki distribütörü olarak bilinirken, bu etkinlikte denizcilik temasını sanatla bir araya getirdi. Sergide, yağlı boya ve akrilik resimlerin yanı sıra seramik, çini ve baskı sanatının denizcilik teması ile harmanlanmış halini meraklılarına sunuyor.

Seramik, çini ve baskı eserleri ile öne çıkan Meriç Erten, Tıp Fakültesi okuduktan sonra da sanata olan ilgisinin peşini bırakmayarak 2016 yılında Tokat Tahta baskı programı sertifikası ve 2018 yılında Ekolojik Baskı sertifikası almış ve pandemi döneminde çini ve seramik çalışmalarına da ilgi ile başlamış. Özel sektörde gönüllülük projelerinde sanatsal çalışmaları ile sayısız hayır kurumuna para toplanması görevlerinde başarıyla yer alarak sanatın uzun hayatın kısa olduğu felsefesi ile sanat tutkusunu sergileme ve bu yolda ilerleme kararıyla çalışmalarına devam etmektedir.

“Bu Yolda Sebat ve Tutku Lazım”

Standını ziyaret ettiğimiz Meriç Erten, bizimle eserleri ve sanat hayatı hakkında detayları paylaştı: ‘Tekstil üzerine desen verme işi insanlık tarihinde çok eski bir şey. Tahta baskı dediğimiz tahtalara belli kalıplar, şekiller kuş figürleri, balık figürleri ve birtakım sembollerin oyulma işleri çok eskiye dayanıyor. Bunu yapanlara Hindistan tarafında bir topluluk kalem-kari deniyor ve bunu yapanlar Müslümanlar. O zamanlar dinler henüz barizleşmemişken Müslümanlar bunu yapıyor ve sonra Hindistan'dan ilginç bir şekilde Orta Anadolu'ya ve Kayseri bölgesine geliyorlar. Orada da Ermeni ustalara bunu öğretiyorlar. O yüzden bizim Anadolu'muzda Tokat tahta baskı dediğimiz şeyin aslında orijinali sanıyorum Ermeni ustaların bizim ustalara öğretmeleriyle olan bir şey. Tahtayla şekil verme işi şu anda Hindistan'da, Jaipur'da halen çok popüler ve bazı videolarda izlediğinizde gözleriniz dolar. O kadar hızlı, o kadar seri ve o kadar güzel şeyler yapıyorlar. Tabii ki sonrasında buradan batıya doğru bazı etkiler taşınmış, her şeyde olduğu gibi. İngilizler tabii Pakistan ve Hindistan sömürgelerinden dolayı bu tip işlerin el işi olmasına çok kıymet veriyorlar. Mesela İngiltere'de el işi ile yapılmış ürünler astronomik paralara satılıyor. Türkiye'de ise bizim Anadolu zanaatkarlarına verdiğimiz çok büyük bir kıymet yok. Aslında Anadolu'da o kadar çok zenginlik var ki, sofra bezi yapıyor bizim Kastamonu ve Tokat'taki ustalarımız. Ben Tokat'ta ustalara da vaktinde bir ziyarette bulunmuştum. Onlarla hala temastayız. Çok emektarlar, hakları ödenmez yani. Bu işi de hala yapıyorlar.

Boşnak bir aileden gelen Meriç Erten, tıp okumak yerine güzel sanatlara gitmeyi düşündüğünde annesi, “her zaman hekim olamazsın, ama her zaman sanatçı olursun sen hekimliği seç” demiş. Annesini dinleyen Meriç Erten tıp okuyarak aile hekimliği konusunda uzmanlık almış. Şu anda da mesleğini 22 yıldır devam ettiriyor. Ama sanat ateşi de içinde kalan Erten, sanatla yeniden buluşmasını da şöyle anlattı:

“2016 yılında biz o tahta baskının kursuna gittik ablamla, ablam da Mimar Sinan Üniversitesi mezunudur aynı zamanda keman sanatçısıdır. Hızımızı alamadık, ekolojik baskı yani yaprakları desen olarak çıkarma, çiçeklerden baskı yapmaya başladık. Sonra bitkilerden boya elde edebilir miyiz, oraya da baktık. Sonra seramik geldi, hatta pandemiyle beraber çini de geldi. Bu noktada sebat ve tutku lazım”…

Berrin Kurt’un Sanat Dünyasına Yolculuğu

Berrin Kurt, 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Nişantaşı Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olarak eğitim aldı. Kurt, gençlik yıllarından itibaren amatör olarak resim yapmaya başladı. Profesyonel çalışma hayatına Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de başladı ve bu dönemde gördüğü sanat ve tasarım çalışmaları, emekli olduktan sonraki 8 yıl boyunca resim sanatına profesyonel olarak yönelmesine ilham kaynağı oldu.

Berrin Kurt, yurt içi ve yurt dışında karma sergilere katılarak sanatını geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturdu. Eserleri, Türkiye'de olduğu kadar ABD, Fransa, İtalya gibi birçok ülkede özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Sanatçının eserleri hem Türkiye'de hem de dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılanmaktadır.

Berrin Kurt, sanatıyla hem yerel hem de uluslararası arenada tanınan bir sanatçı olarak adını duyuruyor.





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