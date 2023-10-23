STM, Askeri Denizcilikte Yerlileştirme Hamlelerine Devam Ediyor

Türkiye’nin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesinde önemli bir rol üstlenen, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., askeri denizcilik alanında kritik yerlileştirme ve millileştirme adımlarına bir yenisini daha ekledi.

Milli gemi sanayiinde güçlü ekosistemi ile iş birliğine giden STM, daha önce yurt dışından tedarik edilen bir sistemi daha Türkiye’ye kazandırdı. STM ile Robotek Otomasyon Teknolojileri LTD arasında yapılan iş birliği ile, su üstü harp gemilerinin; rüzgâr, dalga, akıntı, fırtına gibi dış etmenler nedeniyle maruz kaldığı kuvvetleri sönümlendirerek, olumsuz çevre koşulları altında platformların güvenli şekilde muharebe görevlerini sürdürmesini sağlayan Yalpa Sönümlendirme Sistemini, Türkiye’de ilk kez yerli ve milli imkanlarla geliştirmeyi başardı.

Tasarım ve üretim aşamasını geride bırakan Yalpa Sönümlendirme Sistemi, STM’nin yürütmüş olduğu bir ihracat projesi kapsamında iki adet korvete entegre edilecek. Böylece Yalpa Sönümlendirme Sistemi, ilk defa yerli bir firma tarafından milli kaynaklar kullanılarak bir ihracat projesinde kullanılacak. Söz konusu sistemin, Türkiye’nin milli fırkateyn projesi kapsamında MİLGEM 6-7-8 gemilerine de entegre edilmesi bekleniyor.

Dalgalı Denizlerde Gemi Performansı Artıracak

Geminin her iki yöndeki aşırı yalpalamasına karşı direnç sağlamak amacıyla geliştirilen milli Yalpa Sönümlendirme Sistemi, dalgalı denizlerde gemilere operasyon kabiliyeti sağlıyor. Personelin güvenliğini ve platformun operasyonel verimliliğini artıran Yalpa Sönümlendirme Sistemi, geminin seyir ve savaş durumunda karşılaşacağı zorlu deniz koşulları ve ani manevra hareketleri sonucu ortaya çıkan hareketleri en aza indiriyor. Helikopter harekâtı ile atış esnasında silah stabilizasyonuna ve denizde ikmal, malzeme ve personel transferine destek sağlayan Yalpa Sönümlendirme Sistemi, zorlu deniz koşulllarına dayanıklı tasarımı, otomatik ve adaptif çalışma özellikleri ile ön plana çıkıyor.

Güleryüz: Milli Yalpa ile Milyonlarca Doların Ülkemizden Çıkmasını Engelledik

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, tam bağımsız savunma sanayii hedeflerinin temelinde, millileştirme çalışmalarının yattığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

“STM olarak, Türkiye’de üretimi olmayan alanlarda ileri teknolojileri, yerli ve milli şekilde üreterek, ülkemize kazandırmayı bir milli vazife olarak görüyoruz. Ülkemizin milli gemi projesi MİLGEM’lerde aldığımız yerlileştirme görevini en iyi şekilde yerine getirdik ve ilk gemide yüzde 15’lerde olan yerlilik oranını son gemiye ulaştığımızda yüzde 80’in üzerine taşıdık. Güçlü ekosistemimizin bir yansıması olan Yalpa Sönümlendirme Sistemini de Türkiye’de ilk kez millileştirmeyi başardık ve ihraç projemize dahil ettik. Gemilerin su altında kalan kısmı, yani karinasına monte edilen Yalpa Sönümlendirme Sistemini, bir balığın yüzgeçlerine benzetebiliriz, bu yüzgeçler ağır hava ve deniz koşullarında devreye girerek geminin stabilizasyonuna destek sağlıyor. Ayrıca farklı deplasmana sahip askeri su üstü platformları için, farklı boyut ve kapasitelerde yalpa sönümlendirme sistemleri tasarlama kabiliyetine de erişmiş olduk. Bu sistemin yurt dışından tedarik ihtiyacını ortadan kaldırarak ülkemizden döviz çıkışının da önüne geçtik. Kritik sistemleri Türk savunma sanayiine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kazandırmaya devam edeceğiz.”

Vira Haber