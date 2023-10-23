Marmaris Boat Show, Setur Netsel Marmaris Marina’da Kapılarını Açıyor

452 km kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip ilçesi Marmaris’te yapılacak olan deniz araçları, yat ekipmanları ve aksesuarlarının yer alacağı Marmaris Boat Show’a, 50’ye yakın firma 100’ün üzerinde marka ile katılacak. Bu yıl 34. kez düzenlenecek olan Marmaris Yat Yarışları’nın hemen öncesinde yapılacak olan fuar ile yat yarışlarına katılacak 1200’den fazla yatçıya Marmaris yat ve tekne sektörünün tanıtımının yapılması hedefleniyor. Ayrıca, amatör deniz tutkunlarının da merakla beklediği Marmaris Boat Show, fuar süresince birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Marmaris Ticaret Odası tarafından hazırlanan etkinliklerle ziyaretçiler, Marmaris’te denizciliğin tarihçesine doğru bir yolculuk yapma şansı bulacak. Marmarisli kaptan ve ahşap tekne ustası Mustafa Kısaoğlu tarafından, Marmaris’e özgü “Yelkenli Paraçele” tipi tekne fuar sırasında inşa edilecek ve yapım aşamaları ziyaretçiler tarafından fuar süresince izlenebilecek. MTO tarafından hazırlanan bir diğer stantta ise; Marmaris’te mavi yolculuğun ilk teknesi olan Hürriyet’in yapımında kullanılan malzemeler sergilenecek. Ayrıca stantta 1930’lu ve 40’lı yılların gazete küpürlerinden oluşan “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Basında Marmaris Fotoğraf Sergisi” ve Marmaris’in süngercilik tarihine ait detaylara yer veren “Yakın Geçmişte Marmaris’te Süngercilik Fotoğraf Sergisi” de ziyaret edilebilecek.

Fuarın ikinci gününde yapılacak söyleşide “Marmaris’te Mavi Yolculuğun Tarihi”, ünlü belgesel yapımcısı ve yönetmen Savaş Karakaş’ın moderatörlüğünde, Oksijen Gazetesi yazarı Ali Boratav ve Marmaris’te mavi yolculuk serüvenini başlatan Hürriyet Teknesi’nin sahibi Mustafa Eroğlu ve Süleyman Eroğlu tarafından anlatılacak. Fuarın üçüncü gününde ise; Marmaris’in yaşayan son sünger dalgıçlarından Selimiyeli Mithat Dayı (Ahmet Yıldız), Bodi’nin Abdi (Abdi Arslan) ve Dalış Eğitmeni/Araştırmacı Gökçer Karaağaç’ın konuk olacağı “Marmaris’te Süngercilik Tarihi” oturumunda Marmaris’in kaybolan mesleği süngerciliğe dair anılar paylaşılacak.

Vira Haber