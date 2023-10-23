Hindistan'ın önemli lojistik şirketlerinden Fretlog'un yüzde 80 hissesini satın alan Arkas Lojistik 'Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nda güçlenmeyi hedefliyor.



İki şirket arasındaki işbirliği, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez, Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez, Fretlog Yönetici Ortağı Muharrem Dursun’un katıldığı imza töreni ile açıklandı.

“Hindistan’da olmak Arkas Lojistik’e büyük güç katacak”

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez Hindistan'ın lojistik sektörü için önemine vurgu yaparak, "Hindistan 3.7 trilyon dolarlık Gayri Safi Milli Hasıla ve 1.4 milyarı aşan nüfusu ile birlikte dünyanın en büyük 5. ekonomisi. 20 yıldır ortalama yıllık yüzde 6’lık büyüme oranı ile dikkat çeken Hindistan’ın 2030’da dünyanın en büyük üçüncü, 2075’te ise en büyük ikinci ekonomisi olması bekleniyor. Son yıllarda büyük yatırımlar almayı başaran ülke küresel ekonominin de yeni gözdesi. Küresel jeopolitikte kurulan koridorlar hep Hindistan ile Avrupa’yı ve ABD’yi bağlayabilmek odaklı. 2000’de imzalanan Kuzey-Güney Koridoru, bu yıl imzalanan Hindistan-Orta Doğu- Avrupa Koridoru Hindistan’ın önemini ortaya koyuyor. Tüm bu çerçevede Hindistan’da olmak bize büyük bir güç katacak”

"ABD ve Asya piyasalarına erişim kolaylaşacak"

Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez, Arkas Lojistik'in 2021 yılında başlattığı dünya pazarlarındaki yatırım stratejisine vurgu yaparak, “Küresel pazarlarda yatırımlarımızın başlangıcını ABD New Jersey bölgesinde kurduğumuz yeni şirketimiz ve depomuz ile gerçekleştirmiştik.

Bu stratejinin devamı olarak Hindistan’da Fretlog’u bünyemize katarak kendimizi Güneydoğu Asya'dan Körfez'e, Avrupa'dan ABD’ye uzanan ticaret akışı rotası üzerinde güçlü ve sağlam bir şekilde konumlandırmayı hedefliyoruz. Bu stratejik yatırımla yurtiçi ve uluslararası müşterilerimizin ABD ve Asya piyasalarına erişimi kolaylaşacak. Türkiye ve bölgemiz dışında da ABD-Hindistan ticaretini yakından takip ediyoruz. Grubumuz bünyesine katılan Fredlog ve ABD’deki şirketimizle Hindistan ile ABD arasındaki yıllık 200 milyar dolarlık ticaret hacminin yaratacağı lojistik fırsatlardan da yararlanmak bizim en önemli hedeflerimizden biri olacak. Arkas Lojistik Grubu olarak yurtdışı yapılanmamız, uçtan uca lojistik hizmet ağımız Fretlog ile daha da güçlenecek. Diğer taraftan bu yıl hem Romanya’da açtığımız ofisimiz hem de Duisport ve Hupac arasında intermodal taşımacılığı için imzaladığımız hizmet sözleşmesi ile de Avrupa’da da büyümemizi sürdürdük.” ifadelerini kullandı.

"Hindistan tecrübemizle Arkas'a değer katacağız"

Fretlog Yönetici Ortağı Muharrem Dursun, Arkas Lojistik'in küresel pazarlardaki gücünün Fretlog’a büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Mumbai, Chennai ve Pune gibi Hindistan’ın önemli ticaret bölgelerinde şubeleri bulunan Fretlog deneyimli kadrosu ve organizasyonu ile Arkas Lojistik grubuna değer katacaktır. Fretlog; otomotiv, ilaç, tarım makineleri, seramik, mermer , inşaat malzemeleri ve tekstil sektöründe müşterilerine uçtan uça lojistik hizmetleri sunan ve Hindistan’da 20 yıldan fazla deneyimi olan bir şirket. Önümüzdeki yıllarda ülkedeki yeni şube ve yatırımlarımızın yanında Arkas Lojistik Grubu’nun gücüyle hem yerel hem de global müşterilerimize hizmet sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Arkas Lojistik hakkında…



Türkiye’nin öncü holdinglerinden Arkas Holding çatısı altında faaliyet gösteren Arkas Lojistik, 1989 yılında kurulmuştur. Çeyrek asırdan fazladır lojistik sektöründe var olan Arkas Lojistik bugün deniz, hava, kara, demiryolu, intermodal, minivan, kombine taşımaları yapan, açık yük ve proje taşımaları, forwarding ve depolama hizmetleri sunmaktadır. Türkiye’de İzmir, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Mersin, Ankara, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Samsun, Trabzon, Ereğli, Bandırma, Konya ve İskenderun'daki ofislerinde 1500’ün üzerinde çalışanı ile hizmet üretmektedir.

Arkas Lojistik'in Ulaştırma hizmetleri özvarlık havuzunda 500 çekici, 5 kamyon, 550 dorse bulunmaktadır. Dijital yatırımlarıyla da müşterilerine araç takibi ve temassız operasyonun avantajlarını sunmaktadır.

Demiryolu Hizmetleri organizasyonunda 706 vagon ve demiryolu ile taşımaya uygun 1250 konteynere sahip Arkas Lojistik, müşterilerine alternatifli taşıma çözümleri geliştirmektedir.

Hızlı, güvenilir, kaliteli ve dijital lojistik hizmeti sağlayan global bir lojistik şirketi olma vizyonuyla yatırım yapan Arkas Lojistik yurtdışında Arkas Logistics markası adı altında yapılanmıştır. Bugün Yunanistan, Romanya, Ukrayna, Polonya, Gürcistan, Azerbaycan, Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Arkas Lojistik ofislerinin olmadığı yerlerde de stratejik partnerleriyle hizmet sağlamaktadır.

Sürdürülebilir lojistik kapsamında da yatırımlara devam eden Arkas Lojistik, 5 adet Hybrid Lokomotif yatırımıyla çevre dostu yapıyı desteklemeye devam etmektedir.

Vira Haber