Zorluklardan Sanata Uzanan Yol: Ümit Tohumcu’nun Tekne ve Diorama Sergisi Kartal’da

8 Aralık’ta açılan sergi, yoğun ilgi nedeniyle 21 Aralık’a, talebe göre ise 26 Aralık’a kadar uzatılabilecek. 1978 doğumlu Ümit Tohumcu, 2019 yılında yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle uzun yıllar emek verdiği matbaa basım sektöründeki iş hayatına veda etmek zorunda kaldı. Beyin kanaması ve felç geçiren, ardından kalça protezi ameliyatı olan Tohumcu, doktorunun stresden uzak kalması yönündeki tavsiyesiyle evinde yeni bir yolculuğa başladı. Bu süreçte, karton kutular ve çöp atıklarıyla hobi amaçlı üretimlere yöneldi.

Başlangıçta tamamen geri dönüşüm malzemeleriyle çalışan Tohumcu, zamanla tekne modelleri, gemi temalı rölyef duvar dekorları ve diorama çalışmaları üretmeye başladı. Bugün sergide; 8 adet gemi maketi, 3 adet gemi temalı rölyef ve 8 adet diorama yer alıyor. Çalışmaların bir kısmı 1–2 gün gibi kısa sürede tamamlanırken, detaylı tekne modellerinin yapımı 1,5 ila 3 ay, büyük ve karmaşık projelerde ise 5–6 ayı bulabiliyor.

Sanatçının eserlerinde dikkat çeken önemli temalardan biri ise Atatürk sevgisi. Sergide Bandırma Vapuru, Sarı Zeybek ve Acar makam botu gibi Atatürk’le özdeşleşmiş eserler öne çıkıyor. Tohumcu, “Atatürk’e olan sevgim nedeniyle ona ait eserleri üretmek benim için çok özel” sözleriyle bu yaklaşımını dile getiriyor.

Çalışmalarını evindeki küçük ve mütevazı balkonunda üreten Tohumcu, eserlerini bugüne kadar yurt içinde ve Portekiz ile Almanya başta olmak üzere yurt dışında da sanatseverlerle buluşturdu. Hassas yapıları nedeniyle başka şehirlerde sergi açma taleplerini ise şu an için taşıma zorlukları sebebiyle geri çevirmek zorunda kalıyor.

Engelli statüsünde emekli olan Ümit Tohumcu, sanat anlayışını “para hırsından uzak” olarak tanımlıyor. Atölye açmak ya da ders vermek gibi bir planı olmadığını belirten Tohumcu, bu üretim sürecini “hayatımın ilacı” olarak görüyor. Eserlerini piyasa koşullarının altında fiyatlarla sunduğunu söyleyen sanatçı, “Yeter ki değer bilene gitsin” ifadelerini kullanıyor.

Serginin en dikkat çekici yönlerinden biri de ziyaretçilerle kurulan samimi bağ. Çoğu serginin aksine eserlerini fanus içine kapatmadığını belirten Tohumcu, özellikle çocuklu aileleri sergiyi ziyaret etmeye davet ediyor. “Çekinmeyin, dokunun ama özenli olun” diyerek ziyaretçilere eserlerle birebir temas imkânı sunuyor.

Ümit Tohumcu’nun ikinci kişisel sergisi olan bu etkinlik, yalnızca bir sanat buluşması değil; aynı zamanda zorluklara rağmen üretmenin, sabrın ve tutkunun hikâyesini de gözler önüne seriyor.

