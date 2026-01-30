MSC Grubu’nun 4. Bilek Güreşi Turnuvası Nefes Kesti

Aralık ayında başlayan organizasyonda MSC, Asyaport ve Medlog Lojistik çalışanları kıyasıya mücadele etti.

Turnuvanın ilk tur karşılaşmaları 20 Aralık’ta Türkiye genelinde 6 farklı bölgede eş zamanlı olarak düzenlendi. Asyaport Liman Sahası’nın yanı sıra Kemalpaşa, Gebze, Gemlik ve Mersin depoları ile Samsun Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda toplam 110 çalışan mücadele etti. Bölgesel karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporcular finale yükselmeye hak kazandı.

Final heyecanı ise 30 Ocak Cuma günü Tekirdağ’daki Asyaport Limanı’nda yaşandı. 12 finalist şampiyonluk için kol bağlarken, çekişmeli geçen müsabakalar izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Turnuva sonunda Medlog Tekirdağ personeli Gökhan Çolak birinciliği elde ederek şampiyon oldu. Çolak’a ödülü, Medlog Genel Müdürü Gonca Alca tarafından takdim edildi.

İkincilik kürsüsüne Medlog Trabzon personeli Gökhan Bayrak çıkarken, ödülünü Asyaport Operasyon Müdürü Olkay Elçin verdi. Turnuvada üçüncülüğü ise Medlog Bursa personeli Mehmet Daştan kazandı. Daştan’a ödülü Medlog Filo Yöneticisi Gürhan Saltık tarafından sunuldu.

Şirket çalışanlarını bir araya getiren organizasyon, rekabetin yanı sıra ekip ruhunu ve kurum içi dayanışmayı güçlendiren bir etkinlik olarak tamamlandı.