Kuşadası’nda 2 Yeşil Deniz Kaplumbağası ve 1 Caretta Caretta Ölü Bulundu

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaplumbağaların trol ağlarına takılmış olabileceği değerlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, yuvalama alanları genellikle Hatay, Adana ve Mersin kıyıları olan Chelonia mydas türü 2 juvenil (genç) yeşil deniz kaplumbağası ile 1 yetişkin Caretta caretta Kuşadası kıyılarında ölü halde bulundu. Kaplumbağalar üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir yara veya dış etken kaynaklı olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağaların Kuşadası Körfezi’nde avlanan trol teknelerinin ağlarına hedef dışı av olarak yakalanmış olabileceğini düşündüklerini belirtti.



Ölü kaplumbağalardan gerekli ölçümlerin alındığını, doku ve kabuk örneklerinin ise bilimsel inceleme için Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan’a gönderildiğini belirten Sürücü, bölgede deniz kaplumbağalarının yanı sıra yunuslar ve birçok deniz canlısının yaşadığı zengin bir biyoçeşitlilik bulunduğuna dikkat çekti.

Trol avcılığının yalnızca deniz canlılarını değil deniz tabanındaki ekosistemi ve sualtı kültürel mirasını da olumsuz etkilediğini vurgulayan Sürücü, deniz tabanında sürüklenen ağların sualtındaki taşları yerinden oynattığını, balıkların yaşam alanlarını tahrip ettiğini ve sualtı arkeolojisi açısından önemli olan amphoraların zarar görmesine neden olduğunu ifade etti.

Sürücü, denizel biyoçeşitliliğin korunması ve hedef dışı avcılığın önlenmesi için ilgili kurumların daha etkin denetim ve yaptırım uygulaması gerektiğini belirterek, özellikle Kuşadası kıyılarında trol avcılığının kesin olarak yasaklanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Vira Haber