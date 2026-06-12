KTÜ DUİM Mezunlar Derneği, Dünya Denizciler Günü’nde İnsan Odaklı Denizciliği Masaya Yatıracak

25 Haziran 2026 tarihinde KTÜ Kanuni Kampüsü’nde bulunan Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek programda; akademi, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, insan kaynakları profesyonelleri ve denizcilik yöneticileri bir araya gelecek.

“İnsan Odaklı Denizciliğin Geleceği” temasıyla düzenlenecek etkinlikte, denizcilik sektörünün karşı karşıya bulunduğu güncel sorunlar ve geleceğe yönelik çözüm önerileri üç ayrı panelde ele alınacak.

Denizcilerde mental sağlık gündeme taşınacak

Programın ilk oturumunda, son yıllarda denizcilik sektöründe önemi giderek artan mental sağlık konusu değerlendirilecek. KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sercan Erol’un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde uzman isimler; uzun kontratlar, yalnızlık, aileden uzak çalışma koşulları, travmatik olayların etkileri, psikolojik destek mekanizmaları ve genç denizcilerin gelecek algısı gibi başlıkları ele alacak.

Denizci refahında yeni dönem tartışılacak

“Crew Welfare 2.0: İnsan Odaklı Denizcilikte Yeni Dönem” başlıklı ikinci panelde ise denizci refahı ve insan kaynakları yönetimi konuları masaya yatırılacak. Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Olcay’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde sektör temsilcileri; denizci bağlılığı, personel elde tutma stratejileri, maaş politikaları, dijitalleşme, internet erişimi, aile iletişimi, MLC uygulamaları, vize süreçleri ve mobilite sorunları gibi güncel konuları değerlendirecek.

İnsan kaynağının geleceği değerlendirilecek

Etkinliğin son panelinde ise Türk denizciliğinin geleceğini şekillendirecek insan kaynağı politikaları ve eğitim sistemleri ele alınacak. Prof. Dr. Ersan Başar’ın moderatörlüğündeki oturumda denizcilik fakültelerinin dekanları ve sektör temsilcileri; eğitim-sektör uyumu, gençlerin denizciliğe yönelimi, uluslararası rekabet, dijital dönüşüm, İngilizce yeterliliği ve geleceğin denizcilik eğitim modelleri üzerine görüşlerini paylaşacak.

Amaç çözüm üretmek

KTÜ DUİM Mezunlar Derneği tarafından organize edilen etkinliğin temel amacının, sektörün mevcut sorunlarını tartışmanın ötesine geçerek somut çözüm önerileri geliştirmek ve paydaşlar arasında ortak bir vizyon oluşturmak olduğu belirtildi.

Etkinlik sonunda ortaya çıkacak değerlendirmelerin; denizci refahı, mental sağlık, insan kaynağı yönetimi ve denizcilik eğitimi alanlarında yürütülecek çalışmalara katkı sağlaması hedeflenirken, Dünya Denizciler Günü’nün yalnızca bir kutlama günü değil, Türk denizciliğinin geleceğine yönelik fikirlerin üretildiği önemli bir buluşma noktası haline getirilmesi amaçlanıyor.

Etkinlik Bilgileri

Tarih: 25 Haziran 2026

Yer: Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi

Konum: Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü, Trabzon

Katılım durumlarının 22 Haziran 2026 tarihine kadar organizasyon yetkililerine bildirilmesi istendi. Ayrıca etkinliğe katılanlara sertifika verileceği belirtildi.