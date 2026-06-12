Ukrayna’nın Hedef Aldığı Dev Tanker İstanbul Boğazı’ndan Transit Geçti

Tankerin geçişi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü askıya alınırken, dev geminin geçiş anları havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Rusya'nın Kavkaz Limanı'nda gerçekleştirilen insansız deniz aracı saldırısında hasar alan 252 metre uzunluğunda ve 43,84 metre genişliğindeki Kamerun bayraklı "Asteri" isimli ham petrol tankeri için İstanbul Boğazı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Azeri Kaptan Fuad Orucov yönetimindeki dev geminin emniyetle geçebilmesi amacıyla, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler devreye girdi.

Hasarlı tankerin Boğaz geçişi esnasında muhtemel bir tehlikenin önüne geçilmesi amacıyla İstanbul Boğazı’ndaki transit gemi trafiği çift yönlü olarak tamamen durduruldu. Kıyı Emniyeti römorkörlerinin eşlik ettiği dev tankerin İstanbul Boğazı'ndaki ilerleyişi havadan görüntülenirken, dev geminin geçişini tamamlamasının ardından Boğaz trafiğinin normale dönmesi bekleniyor.

Vira Haber