Deriner Barajı'nda Somon Hasadı Sürüyor

Artvin'de su ürünleri yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden biri olan Deriner Baraj Gölü'nde somon hasadı tüm hızıyla sürüyor.

Bölgede faaliyet gösteren Mavi Yunus Deriner üretim tesisinde gerçekleştirilen hasat kapsamında yaklaşık 140 ton somon balığı elde edildi. Hasadı tamamlanan balıklar, işlenerek ihracata hazırlanmak üzere ilgili fabrikalara sevk edildi.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli bir üretim merkezi konumundaki Deriner Baraj Gölü, hem bölge ekonomisine hem de istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Yetkililer, hasat çalışmalarının yıl sonuna kadar planlanan program doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatında önemli paya sahip olan Türk somonu üretiminin, Deriner Baraj Gölü'ndeki üretim faaliyetleriyle birlikte artarak devam etmesi hedefleniyor.

Vira Haber