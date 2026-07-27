İzmit Körfezi’nde Boğulmamak İçin Deniz Fenerine Çıkan 3 Kişiyi Sahil Güvenlik Kurtardı

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü’nün Kocaeli ayağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit Körfezi’nde denize giren 3 kişi, bir süre sonra akıntının etkisiyle kıyıya dönemedi. Sürüklenen 3 kişi, boğulmamak için yakındaki deniz fenerine çıkarak yardım bekledi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, deniz fenerinde mahsur kalan 3 kişiyi kurtararak güvenli şekilde kıyıya çıkardı.

Kurtarma çalışması, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Vira Haber