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  3. İzmit Körfezi’nde Boğulmamak İçin Deniz Fenerine Çıkan 3 Kişiyi Sahil Güvenlik Kurtardı
İzmit Körfezi’nde Boğulmamak İçin Deniz Fenerine Çıkan 3 Kişiyi Sahil Güvenlik Kurtardı

İzmit Körfezi’nde Boğulmamak İçin Deniz Fenerine Çıkan 3 Kişiyi Sahil Güvenlik Kurtardı

Osmangazi Köprüsü’nün Kocaeli ayağında denize giren 3 kişi, boğulmamak için çıktıkları deniz fenerinden Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü’nün Kocaeli ayağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit Körfezi’nde denize giren 3 kişi, bir süre sonra akıntının etkisiyle kıyıya dönemedi. Sürüklenen 3 kişi, boğulmamak için yakındaki deniz fenerine çıkarak yardım bekledi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, deniz fenerinde mahsur kalan 3 kişiyi kurtararak güvenli şekilde kıyıya çıkardı.
Kurtarma çalışması, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Vira Haber


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