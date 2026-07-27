Denizcilik Sektöründen Karadeniz'deki Gemi Saldırılarına Ortak Tepki

Açıklamada, sivil denizcilerin hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanırken, uluslararası kuruluşlara acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) ve federasyon bünyesinde faaliyet gösteren çok sayıda denizcilik sivil toplum kuruluşu, Karadeniz'de ticaret gemilerine yönelik son dönemde artış gösteren saldırılar üzerine ortak bir basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, Karadeniz'de devam eden savaşın artık yalnızca çatışmanın taraflarını değil, uluslararası ticaret gemilerinde görev yapan sivil denizcileri de doğrudan hedef aldığı belirtilerek, son dönemde ticaret gemilerine yönelik gerçekleştirilen insansız hava aracı saldırılarında Türk denizcilerinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının bunun en acı örneklerinden biri olduğu ifade edildi. Milliyeti ne olursa olsun masum ve emekçi denizcilere yönelik tüm saldırılar kınanırken, sivil denizcilerin hiçbir silahlı çatışmanın tarafı olmadığına dikkat çekildi.

Federasyon, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ının deniz yoluyla gerçekleştirildiğini hatırlatarak, küresel ticaret zincirinin kesintisiz işlemesini sağlayan denizcilerin uluslararası ekonominin görünmeyen kahramanları olduğunu vurguladı. Buna karşın son dönemde ticaret gemilerine, yaşam mahallerine ve mürettebatın bulunduğu alanlara yönelik artan saldırıların hem deniz taşımacılığının güvenliğini hem de uluslararası ticaretin sürdürülebilirliğini ciddi biçimde tehdit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, masum insanların hayatını tehlikeye atan veya yaşamını yitirmesine neden olan bu tür saldırıların temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiği, insan onurunu zedelediği ve denizde seyir güvenliğine karşı işlenmiş yasa dışı eylemler olduğu belirtildi. Bu nedenle saldırıların önlenmesi, faillerin tespit edilerek yargı önüne çıkarılması ve etkin şekilde cezalandırılması konusunda tüm devletlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiği ifade edildi.

Federasyon, uluslararası sularda Türk bayraklı gemilerle birlikte farklı ülke bayrakları taşıyan ticaret gemilerine ve doğrudan mürettebatın bulunduğu yaşam alanlarına yönelik sistematik saldırıların insanlık suçu niteliğinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, bu saldırıların sorumlularının uluslararası ceza hukuku kapsamında hesap vermesi gerektiği vurgulanırken, Cenevre Sözleşmeleri ve ek protokollerin sivilleri ve ticaret gemilerini açık şekilde koruma altına aldığı hatırlatıldı.

TÜRDEF, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'nın yanı sıra saldırıya uğrayan yabancı bayraklı gemilerin bayrak devletlerine de çağrıda bulunarak, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi nezdinde gerekli hukuki girişimlerin başlatılmasını ve meydana gelen zararların tazmini için adım atılmasını istedi. Ayrıca hayatını kaybeden Türk denizciler için de gerekli adli soruşturmaların başlatılması çağrısında bulunuldu.

Uluslararası Kuruluşlara Somut Öneriler

Federasyon, başta Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) olmak üzere ilgili tüm uluslararası kuruluşların konuya acil şekilde müdahil olması gerektiğini belirtti. Açıklamada, sivil ticaret gemilerine yönelik saldırıların derhal sona erdirilmesi, insansız hava aracı saldırılarının bağımsız mekanizmalar tarafından soruşturulması ve IMO bünyesinde bu saldırılara yönelik özel bir çalışma grubu kurulması önerildi.

Bunun yanı sıra, yüksek riskli bölgelerde ticaret gemilerine yönelik saldırıların kayıt altına alınacağı uluslararası bir veri tabanı oluşturulması, SOLAS ve ISPS sözleşmeleri kapsamında insansız hava aracı saldırılarına ilişkin yeni rehberlerin hazırlanması, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ticaret gemileri için uluslararası koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi ve Türk denizcilerinin güvenliğine yönelik diplomatik girişimlerin artırılması talep edildi. Açıklamada ayrıca, Türk deniz yetki alanları ile Türk bayraklı ticaret gemilerine yönelik silahlı saldırıların Türkiye'nin egemenlik hakları ve deniz güvenliğine yönelik açık bir ihlal niteliği taşıdığı belirtilerek, gerekli caydırıcı tedbirlerin vakit kaybedilmeden alınması gerektiği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda denizcilerin savaşın tarafı olmadığı bir kez daha vurgulanırken, onların dünyanın her limanına enerji, gıda, hammadde ve temel ihtiyaç maddelerini ulaştıran sivil çalışanlar olduğu belirtildi. Denizlerin savaşın taşındığı alanlar değil; barışın, güvenli seyrüseferin, uluslararası iş birliğinin ve insan onurunun korunduğu ortak yaşam alanları olarak kalması gerektiği ifade edilerek, hayatını kaybeden denizcilere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı denizcilere acil şifa dilekleri iletildi.

Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF)

İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği (İTÜ DEFAMED)

Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği (TURKKAPDER)

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği (TKKD)

Deniz Otobüsleri Kaptan Ve Baş Mühendisleri Derneği Deniz Trafik Operatörleri Derneği (DTOD)

Yelkenli Gemide Eğitim Derneği (YEGED)

Deniz Kültürü Derneği

D.E.Ü Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED)

Ziya Kalkavan An. Den. Lisesi Mezunlar Derneği (ODEMED)

İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mezunları Derneği

Piri Reis Üniv. Mezunları Derneği TUDEV

Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi Mezunları Derneği (BEDEMED)

Ordu Fatsa Denizcilik Mensupları Derneği (ORFADDER)

Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Okulları Mezunlar Derneği

Denizcilik Psikolojisi Derneği

Deniz Çalışanları Dayanışma Derneği (DAD-DER)

Kıyı Emniyeti Kaptan ve Baş Mühendisleri Derneği

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Mezunlar Derneği

Uzakyol Baş Mühendisler Derneği

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi (İTÜ GİMDER)

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