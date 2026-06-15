İzmir'de Denizde Korku Dolu Anlar: Su Alan Teknedeki 6 Yolcu Kurtarıldı

Olay, saat 18.00 sıralarında Narlıdere ilçesi Yeni Kale açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde seyir halinde olan "Grande Turco" isimli tekne, dümeni yönlendirmeye yarayan kumanda kolunun (yeke) kırılması neticesinde su almaya başladı. Tekne içerisindeki vatandaşların deniz telsizi üzerinden acil durum çağrısı yapması üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti.



6 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede 2 deniz polisi botu sevk edildi. Dalgalı suda mahsur kalan tekneye güvenli bir şekilde yanaşan deniz polisi ekipleri, içerideki 6 yolcuyu botlara tahliye etti. Botlara alınan vatandaşlar, güvenli bir şekilde İzmir Marina'ya getirilerek karaya çıkarıldı. Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaptan ve mürettebat gemiyi terk etmedi

Teknenin batma tehlikesine karşı limana güvenli bir şekilde yanaştırılabilmesi için gemi kaptanı ve bir mürettebatın ise tahliye edilmediği, teknede kalarak ekiplerin çalışmalarına destek verdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vira Haber