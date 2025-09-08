Rekorların Turnuvası Tuna Masters TEOS, 10. Yılında Teos Marina’da Başlıyor

StafuPro ana sponsorluğunda, Teos Marina ev sahipliğinde ve Seferihisar Belediyesi’nin himayesinde gerçekleştirilecek turnuva, 11-14 Eylül tarihleri arasında balıkçılık tutkunlarını bir araya getirecek.

Teos – Sığacık destinasyonu, son on yılda Tuna Masters organizasyonlarıyla uluslararası balıkçılık meraklılarının merkezi haline gelirken, turnuva her yıl rekor büyüklükte balıklara sahne oldu. Bu yıl da yoğun ilgi gören etkinlikte, Türkiye’nin farklı bölgelerinden usta balıkçılar tekneleriyle katılacak. Ayrıca Kıbrıs, Rusya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Yunanistan’dan takımlar da Teos Marina’da buluşacak.

Rekorların Turnuvası

Tuna Masters TEOS, geçmiş yıllarda unutulmaz rekorlara imza attı. 2017’de Baracuda ekibinin yakaladığı 295 kiloluk bluefin orkinos ve 2021’de Orki Team’in yakaladığı 272 cm uzunluğunda 74,5 kiloluk kılıçbalığı, Türkiye’de düzenlenen turnuvalarda yakalanan en büyük balıklar arasında yer aldı. Bu yıl da usta balıkçılar dev balıkların peşinde olacak.

“Teos Marina için özel bir dönüm noktası”

Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, turnuvanın 10. yılına ilişkin yaptığı açıklamada, “StafuPro Tuna Masters TEOS sadece bir balıkçılık turnuvası değil; aynı zamanda bölgeyi uluslararası arenada tanıtan, sportif denizcilik kültürünü yücelten özel bir etkinlik. Teos Marina olarak 10 yıldır bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Organizasyonun bu noktaya gelmesinde vizyonu ve istikrarlı çalışmalarıyla büyük rol oynayan Murat İyriboz’a da teşekkür ederim” dedi.

Turnuva Programı

11-12 Eylül: Teknelerin marinaya varışı, yerleşim ve brifingler

13-14 Eylül: Açık denizde yarışma günleri

11-14 Eylül: Etkinlik sahası halka açık olacak, sponsor markalar yeni ürünlerini sergileyecek

14 Eylül Pazar: Happy Hour, konserler, hakem kararlarının açıklanması, ödül töreni ve gala yemeği

StafuPro Tuna Masters TEOS 2025’te elde edilecek puanlar, 18-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Raymarine Tuna Masters Alaçatı 2025 turnuvasında yarışmacılara avantaj sağlayacak.