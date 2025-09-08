İş Adamı Halit Yukay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yalova'dan 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay (43), Balıkesir'in Erdek açıklarında parçalanmış teknesinin bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında 68 metre derinlikte ölü olarak bulunmuştu. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin katıldığı operasyonla denizden çıkarılan cenaze, İstanbul'a getirilmişti.

Yukay için bugün öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede duygusal anlar yaşanırken, Yukay'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Halit Yukay, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, cenazeye ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Tören sırasında gözyaşlarını tutamayan Tatlıtuğ, taziyelerini Yukay ailesine iletti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da törene çelenk gönderdi.

Vira Haber