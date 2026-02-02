İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD Uçak Gemisini Hedef Alan Paylaşım

İran Devrim Muhafızları Ordusu, son dönemde artan bölgesel gerilim ve ABD'ye ait askeri unsurların bölgedeki varlığına dikkat çeken bir görsel paylaştı. Görselde, İran'a yakın bölgede konuşlu bulunan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarında sık sık tehdit unsuru olarak gündeme getirdiği USS Abraham Lincoln uçak gemisinin fırtınalı ve kan kırmızısı tonların hakim olduğu bir denizde hedef alındığı sahne yer aldı. Paylaşımda, uçak gemisine isabet eden bir yıldırımın yanı sıra ABD'ye ait savaş uçaklarının denize düşerek batmış şekilde tasvir edildiği, denize saplanmış kılıç figürlerinin öne çıktığı görüldü. Görselde ayrıca Saf Suresi'nin 13'üncü ayeti olan "Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih" ifadesine yer verildi.

Vira Haber