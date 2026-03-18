Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Direktörü: "Petrol Tankerleri Hürmüz Boğazı'ndan Geçmeye Başladı"

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett CNBC'nin "Squawk Box" programına katılarak İran savaşının petrol ve doğal gaz fiyatlarına etkisi ile ekonominin durumuna dair açıklamalarda bulundu. Hassett, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başladığını, İran'ın söz konusu nakliye yolundaki trafiği engelleme eylemlerinin ABD ekonomisine zarar vermediğini belirtti. Hassett, "Tankerlerin boğazdan yavaş yavaş geçmeye başladığını görüyorsunuz ve bence bu, İran'ın ne kadar az kaynağı kaldığının bir işareti. Kısa vadede bunun sona ereceğine dair çok iyimseriz ve gemiler rafinerilere ulaştıktan sonra birkaç hafta boyunca fiyatlara yansımaları olacaktır" ifadelerini kullandı. Hassett, Orta Doğu'dan gelen arz düşüşünü karşılamak için Asya'nın ABD'ye eskisi kadar rafine petrol ihraç etmeyebileceğinden endişe duyulduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemi



