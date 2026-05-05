Zonguldak Limanı Çamur Nedeniyle Sarı Renge Büründü

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 10 derecelere düşmesi ve etkili olan yağışlar, Asma ve Üzülmez derelerinin taşıdığı çamurları liman içerisine getirdi.

Liman, bu çamur nedeniyle sarı bir görünüme büründü. Liman dışındaki denizin maviliği ile içindeki sarı renk arasındaki belirgin fark gözlendi. Yağış ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte liman sarı rengini koruyor.

Vira Haber