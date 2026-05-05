Zonguldak Limanı Çamur Nedeniyle Sarı Renge Büründü
Zonguldak Limanı, düşen hava sıcaklıkları ve yağışla birlikte Asma ve Üzülmez derelerinin taşıdığı çamur nedeniyle sarı renge büründü.
A+A-
Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 10 derecelere düşmesi ve etkili olan yağışlar, Asma ve Üzülmez derelerinin taşıdığı çamurları liman içerisine getirdi.
Liman, bu çamur nedeniyle sarı bir görünüme büründü. Liman dışındaki denizin maviliği ile içindeki sarı renk arasındaki belirgin fark gözlendi. Yağış ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte liman sarı rengini koruyor.
Vira Haber
Bu haber toplam 105 defa okunmuştur
Etiketler : Zonguldak Limanı, Zonguldak
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.