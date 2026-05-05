X-WATERS Antalya 2026 Uluslararası Açık Deniz Yüzme Yarışı, Nefes Kesen Mücadelelerle Tamamlandı

Turizmin başkenti Antalya, heyecan dolu bir organizasyona ev sahipliği yaptı. “Akdeniz rüyasında yüzün” mottosuyla düzenlenen Uluslararası Açık Deniz Yüzme Yarışı X-WATERS Antalya 2026, 1-3 Mayıs tarihleri arasında Antalya Konyaaltı Sahili’nde gerçekleştirildi. Üç gün boyunca Antalyalılar ve sporseverler Konyaaltı Plajı’nda bir araya gelerek bu büyük spor organizasyonunun coşkusuna ortak oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), yerel yönetimler ve özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilen organizasyon, yüzme sporu tutkunlarına unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. Spor turizmine katkı sağlarken, Antalya’nın uluslararası spor destinasyonu kimliğini daha da güçlendirmeyi hedefleyen Corendon Airlines, X-WATERS Antalya 2026’nın ana sponsorları arasında yer aldı. Geniş katılımcı profiliyle dikkat çeken etkinliğin bir diğer ana sponsoru ise Orca Türkiye Distribütörü Mayavelo oldu.

Zirvedeki sporcular

21 ülkeden 750 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışın sonuçları şöyle oldu:

5K Kadınlar kategorisinde Ekaterina Sokolova 01:17:40 derecesiyle birinciliğe ulaşırken, Anastasiia Shulzhenko ikinci (01:27:41), Nadezhda Malova üçüncü (01:29:01) oldu. Erkeklerde ise Egor Tropeano 01:11:15 ile zirvede yer alırken, Aleksandr Lobanov ikinci (01:13:04), Vladimir Gusev üçüncü (01:13:14) sırayı elde etti.

1 Mil yarışında kadınlarda Ekaterina Sokolova 26:40,42 derecesiyle bir kez daha kürsünün zirvesine çıkarken, Daria Zinina ikinci (28:50,48), Tatiana Maltceva üçüncü (29:40,49) oldu. Erkekler kategorisinde ise Aleksandr Lobanov 23:43,33 derecesiyle birinciliği elde ederken, Egor Tropeano ikinci (24:05,47), Vladimir Gusev üçüncü (24:08,62) sırada yer aldı.

2 Mayıs Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan 2x1K bayrak ve 3 Mayıs Pazar günü planlanan 500 metre yarışlarının icra edilmesi Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından; Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve Liman Başkanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle uygun görülmedi.

Konyaaltı sahilinden başlayıp aynı noktada sona eren parkurlar, farklı seviyelerden katılımcılara hitap etti. Akdeniz’in eşsiz doğasında kulaç atan sporcular, performanslarını sergilerken aynı zamanda benzersiz bir deneyim yaşadı.

Uluslararası başarılarıyla tanınan Milli Açık Su Yüzücüsü Bengisu Avcı da organizasyonda yer alarak yarışlara ayrı bir değer kattı.

Bir spor etkinliği olmanın ötesine geçti

X-WATERS Antalya 2026, yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesine geçerek katılımcılara çok katmanlı bir deneyim sundu. Yarış haftası boyunca Expo Alanı’nda sunulan özel merchandising koleksiyonu ve sporculara yönelik hazırlanan detaylı yarış kılavuzu organizasyonun profesyonel yapısını pekiştirdi. Finiş çizgisinde sporcuları bekleyen, Akdeniz’in akıntılarından ilham alan özel tasarım madalyalar ise yarışın simgelerinden biri oldu.

Dünya çapında spor fotoğrafçılığıyla tanınan Wagner Araujo da organizasyon kapsamında Konyaaltı sahilinde yer alarak sporcuların azmini ve Akdeniz’in büyüleyici atmosferini kadrajına taşıdı.

X-WATERS Antalya 2026; etkileyici parkuru, güçlü organizasyon yapısı ve farklı ülkelerden sporcuları buluşturan atmosferiyle Antalya’nın doğası, kültürü ve misafirperverliğini sporla harmanlayarak katılımcılar için akılda kalıcı bir deneyime dönüştü.