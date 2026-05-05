Mavi Vatan’ın Geleceği Antalya’da Konuşuldu: 25. Ulusal Denizkızı Kongresi Sektöre Yön Verdi

“Çeyrek Asırda Dijital Dönüşüm” temasıyla düzenlenen organizasyon, üç gün boyunca gerçekleştirilen 13 panel ve öğrenci çalıştayı ile Türk denizcilik sektörünün mevcut durumu ve geleceğini kapsamlı şekilde ele aldı.

Türk denizcilik camiasının en prestijli öğrenci organizasyonları arasında gösterilen kongre, sektör temsilcileri ile genç denizcileri aynı platformda buluştururken, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve jeopolitik gelişmeler gibi kritik başlıklarda önemli değerlendirmelere sahne oldu.

Açılışta Liyakat ve Milli Vizyon Vurgusu

Kongrenin ilk gününde gerçekleştirilen açılış oturumunda, 27. Dönem DÖDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Yavuzalp Özdemir ve sektör temsilcileri söz aldı. Oturumda denizcilikte liyakat, kadın temsili ve 23 Nisan ruhuyla “milli ülkü” vurgusu öne çıktı. Emekli Oramiral Muzaffer Metin Ataç, Türk denizciliğinin geleceğinin emin ellerde olduğunu ifade etti.

Aynı gün düzenlenen “Küresel Denizcilik Ekonomisi ve Gemi Sanayi” panelinde, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan, Türkiye’nin deniz ticaret filosunun 53 milyon DWT kapasiteye ulaştığını belirterek küresel ölçekte önemli bir konuma geldiğini söyledi. GİSBİR temsilcileri ise Türkiye’nin askeri gemi, balıkçı gemisi ve mega yat inşasında dünya çapında rekabet gücüne ulaştığını vurguladı.

“Akıllı Tersaneler ve Dijitalleşme” panelinde ise dijital ikiz teknolojisi, üretim süreçlerinde hata oranını azaltan önemli bir araç olarak öne çıkarken, Türk mühendisliğinin büyük ölçekli projelerdeki başarısına dikkat çekildi.

Dijitalleşme ve Yapay Zekâ Gündemin Merkezindeydi

Kongrenin ikinci gününde dijital dönüşüm, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırıldı. “Dijitalleşen Denizcilikte Kadının Rolü” panelinde, sektörde fiziksel gücün yerini zihinsel ve operasyonel yetkinliklerin almasının kadın denizciler için yeni fırsatlar yarattığı ifade edildi.

Denizcilik sigortacılığında dijital dönüşümün ele alındığı oturumda, blockchain, akıllı sözleşmeler ve parametrik sigorta sistemlerinin risk analizindeki rolü tartışıldı. Uzmanlar, yapay zekânın destekleyici rolüne rağmen insan tecrübesinin önemini koruduğunu belirtti.

“Yapay Zekâ ve Sürdürülebilirlik Ekseninde Gemi İşletmeciliği” panelinde ise rota optimizasyonu ve kestirimci bakım uygulamaları sayesinde yakıt tüketiminde yüzde 4 ila 8 arasında tasarruf sağlanabildiği ifade edilirken, sektörün 2050 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ilerlediği vurgulandı.

Ayrıca klas süreçleri, siber güvenlik ve otonom gemilere yönelik mevzuat çalışmaları ile akıllı lojistik sistemleri de günün öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Jeopolitik Riskler ve İnsan Faktörü Öne Çıktı

Kongrenin üçüncü gününde ise jeopolitik gelişmeler, brokerlik ve saha operasyonları ele alındı. Panel oturumlarında dijitalleşmenin operasyonel verimliliği artırırken, deniz insanı üzerindeki iş yükü ve sürekli erişilebilirlik baskısını da beraberinde getirdiği ifade edildi.

Gemi brokerliği panelinde, teknolojik gelişmelere rağmen sektörde güvenin ve “söz senettir” anlayışının temel unsur olmaya devam ettiği vurgulandı.

Jeopolitik gelişmeler ve iklim değişikliğinin ele alındığı oturumda, küresel risklerin doğru analiz edilmesinin armatörler için stratejik fırsatlar yaratabileceği belirtildi. Yeni nesil liman işletmeciliği panelinde ise gençlere, teknolojinin yanı sıra insan ilişkilerinin önemine dikkat çekildi.

Kapanış oturumunda gemi acenteliğinin deniz ticaretindeki kritik rolüne vurgu yapılırken, dijitalleşmeye rağmen insan faktörünün sektördeki belirleyici konumunu koruduğu ifade edildi.

Öğrenci Çalıştayı Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Kongrenin son gününde düzenlenen öğrenci çalıştayı, 300’den fazla denizcilik öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Farklı bölümlerden öğrencilerin yer aldığı çalıştayda, sektörün yapısal sorunları ve çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı.

Öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen oturumlarda, mesleki gelişim, eğitim süreçleri ve sektör beklentileri üzerine önemli fikir alışverişleri yapıldı. Çalıştay, kongrenin genç odaklı ve katılımcı yapısını güçlendiren önemli bir platform olarak öne çıktı.

25. Ulusal Denizkızı Kongresi, sektörün önde gelen temsilcileri ile genç denizcileri bir araya getirerek, Türk denizciliğinin geleceğine ışık tutan önemli bir organizasyon olarak tamamlandı.

