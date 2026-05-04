Türk Loydu Vakfı 71. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi: Oral Erdoğan Güven Tazeledi

Denizcilik ve sanayi dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getiren genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Toplantının açılış konuşmasını Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan yaparken, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar da misafir konuşmacı olarak yer aldı. Genel kurula ayrıca Tamer Kıran ve Cihan Ergenç başta olmak üzere sektörün önemli isimleri katıldı.

Raporlar İbra Edildi, Seçime Geçildi

Genel kurul gündemi kapsamında vakfın faaliyet raporu ile mali ve denetim raporları delegelerin görüşüne sunuldu. Yapılan müzakerelerin ardından yönetim ve denetim kurulları oy birliğiyle ibra edildi. Ardından seçim sürecine geçildi.

Başkanlık Yarışında Erdoğan Yeniden Seçildi

Seçimli genel kurulda mevcut başkan Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın yanı sıra İsmail Cengiz Ünlü ve Bülent Hüseyinoğlu da başkanlık için yarıştı. Üç adaylı seçimde Erdoğan yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Toplam 78 delegenin oy kullandığı seçimde yönetim kurulu adaylarına verilen oylar şu şekilde gerçekleşti: Cihan Bayrak: 57 oy, Gürsel Yıldız: 53 oy, Oral Erdoğan: 52 oy, Mustafa Zorlu: 50 oy, M. Selim Buğdanoğlu: 48 oy, Bülent Hüseyinoğlu: 29 oy, Hüseyin Yılmaz: 27 oy, İbrahim Karataş: 22 oy, Erkan Eker: 17 oy, Osman Azmi Özsoysal: 9 oy, İsmail Cengiz Ünlü: 9 oy.

Yönetimde Yenilenme ve Devamlılık

Seçim sonuçlarına göre mevcut yönetim kurulu üyelerinden Oral Erdoğan, Gürsel Yıldız, Ufuk Teker ve Yılmaz Onur görevlerine devam ederken; Cihan Bayrak, Mustafa Zorlu, M. Selim Buğdanoğlu, Özgür Obalı ve Adil Erkoç yeni dönemde yönetime katıldı.

Kontenjan dağılımına göre; TMMOB Gemi Mühendisleri Odası kontenjanından en yüksek oyu alan beş aday yönetim kuruluna girerken, denizcilik sektörü kontenjanından Yılmaz Onur, sanayi sektörü kontenjanından Adil Erkoç, sigorta sektörü kontenjanından ise Ufuk Teker ve Özgür Obalı yönetimde yer aldı.

Denetim Kurulu’nda ise Şevki Bakırcı ve Ahmet Yaşar Canca yeniden seçilerek görevlerine devam etti.

Erdoğan: “Ortak Aklı Uygulamaya Dönüştürdük”

Açılış konuşmasında Prof. Dr. Oral Erdoğan, Türk Loydu Vakfı’nın çok paydaşlı yapısının önemine dikkat çekti. 78 delegeden oluşan yapının Türkiye’nin denizcilik ve sanayi dünyasının güçlü bir temsili olduğunu vurgulayan Erdoğan, üç yıllık görev süresi boyunca verilen sözlerin hayata geçirildiğini belirtti.

“Ortak aklı yalnızca bir söylem olarak bırakmadık, uygulamaya dönüştürdük” diyen Erdoğan, küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmelere de değinerek kurumların bu yeni döneme uyum sağlamasının kritik önem taşıdığını ifade etti.

Türk Loydu’nun köklü geçmişine de değinen Erdoğan, özellikle Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği üyeliğinin kurum açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Ahmet Yaşar: “Güven Artık Çok Boyutlu Bir Mesele”

Misafir konuşmacı Ahmet Yaşar ise konuşmasında, Türk Loydu’nun geniş etki alanına dikkat çekerek, kurumun yalnızca bir klas kuruluşu değil aynı zamanda güvenin teknik standartlarını belirleyen stratejik bir yapı olduğunu ifade etti.

İklim değişikliği, tedarik zinciri kırılmaları, enerji maliyetleri ve jeopolitik gelişmelerin sektörleri doğrudan etkilediğini belirten Yaşar, “Riskler artık çok boyutlu hale geldi. Bu nedenle güvenlik ve sürdürülebilirlik ancak iş birliği ve ortak akılla sağlanabilir” dedi.

Sektöre Katkı Vurgusu

Türk Loydu Vakfı’nın 71. Olağan Genel Kurulu, hem kurumsal sürekliliğin hem de sektörel dönüşümün önemli bir göstergesi oldu. Genel kurul sonunda yapılan açıklamada, alınan kararların Türk denizcilik sektörü ve ülke ekonomisine katkı sağlaması temenni edildi.