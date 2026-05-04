Tırhandil Cup Kış Trofesi’nde Final Tamamlandı: 10’uncu Yılda Kazananlar Belli Oldu

Bodrum’un geleneksel ahşap teknesi tırhandilin yaşatılması ve denizcilik kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen organizasyonun altıncı ve son ayağı, 2-3 Mayıs tarihlerinde Bodrum açıklarında gerçekleştirildi. Final etabında ekipler hem etap dereceleri hem de genel klasman için mücadele etti. Değişken rüzgar şartları ve parkur üzerindeki stratejik karar anları yarışların zorluk seviyesini artırdı. Ekipler, sezon boyunca edindikleri deneyimi son etapta performanslarına yansıttı.

Farklı gövde tipleri ve performans özellikleriyle dikkat çeken tırhandiller, yarışın dinamiklerini belirledi. Özellikle rüzgar geçişlerinin etkili olduğu anlarda alınan kararlar sıralamalara doğrudan etki etti. Altı ay süren trofenin tamamlanmasıyla genel klasman sonuçları da netleşti. Kış şartlarında gerçekleştirilen etaplarda ortaya konan performans, istikrar ve ekip uyumu sezonun kazananlarını belirledi.

Tırhandil Cup 2025-2026 sezonu sonuçları ise şöyle: Tırhandil genel klasman: Gargantua, Hızır 1, Beliz G, Bastarda, Gara Poşet, Whisper S, Muammer Bey, Usta K, Kalita. Tırhandil a sınıfı: Bastarda, Muammer Bey, Whisper S, Kalita. Tırhandil b sınıfı: Hızır 1, Gargantua, Beliz G, Gara Poşet, Usta K.

Ödül töreni, 3 Mayıs akşamı düzenlendi. Denizcilik camiasını bir araya getiren törende dereceye giren ekipler ödüllerini aldı.

"Tırhandil cup bir yarıştan fazlası"

Tırhandil Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Erim Önüt, yaptığı açıklamada organizasyonun yalnızca bir yarış olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Tırhandil Cup bugün geldiği noktada sadece bir yarış organizasyonu değil, Bodrum’un denizcilik kültürünü yaşatan güçlü bir platform haline geldi. Her biri farklı karaktere sahip teknelerin aynı parkurda buluşması, bu organizasyonu özel kılan en önemli unsurlardan biri. Sezon boyunca ortaya konan emek, dayanışma ve tutku; tırhandilin yaşayan bir miras olduğunu bir kez daha gösterdi. 10. yılımızda bu mirası büyüterek geleceğe taşımaya devam edeceğiz"

Kasım ayında başlayan ve altı ay süren Tırhandil Cup Kış Trofesi, final etabıyla birlikte tamamlandı. Her ay farklı etaplarla gerçekleştirilen organizasyon, kış şartları denizde olmanın zorluklarını ve tırhandillerin dayanıklılığını bir kez daha ortaya koydu.

Tırhandil Cup, geleneksel tekne yapımını destekleyen ve denizcilik kültürünü yaşatan yapısıyla her yıl önemini artırmayı sürdürüyor.

Vira Haber