Bodrum’da Yanan Motoryatların Enkazı Kaldırıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Yalıkavak Marina’da çıkan yangın sonucu batan motoryatların enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.
21 Mart’ta meydana gelen yangında 7 motoryat yanarak sulara gömülürken, olayın ardından bölgede lisanslı bir firma tarafından kapsamlı deniz temizliği gerçekleştirildi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, deniz dibindeki enkazların çıkarılması için operasyon başlatıldı.
Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda; seyir, can, mal ve çevre emniyetine yönelik tüm tedbirlerin alındığı bildirildi. 7 Nisan’da başlayan enkaz kaldırma süreci, son motoryatın da sudan çıkarılmasıyla tamamlandı.
Yetkililer, enkaz kaldırma işlemlerinin ardından bölgede deniz dibi ve yüzey temizliğine devam edileceğini açıkladı.
