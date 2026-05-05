Ankara'da Gümüş Balığı Sezonu, Flamingolarla Birlikte Başladı

Ankara'nın Evren ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü'nde avlanan ve halk arasında 'kum balığı' olarak bilinen gümüş balığında av sezonu başladı. Yaklaşık 45 gün süren av döneminde avlanılan balıkların büyük kısmının yurt dışına ihraç edildiği belirtiliyor. Öte yandan, yılın 12 ayı bölgede görülen ve gölle özdeşleşen flamingolar gibi çok sayıda su kuşu, baraj gölünü sadece balıkçılık değil doğa turizmi açısından da cazibe merkezi haline getiriyor.

"Çok lezzetli yağlı bir balıktır, besin değeri yüksektir"

Gümüş balığının halk arasında 'kum balığı' olarak da bilindiğini ifade eden Evren İlçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Alpay Alpaslan, "Bu balığımız gümüş balığı (Atherina), halk arasında kum balığı olarak da biliniyor. Şeffaf bir balıktır, lezzetli ve yağlı bir balıktır. Genelde yurt dışına ihraç oluyor, yurt içinde fazla tüketilmiyor. Bu yıl hava şartları soğuk geçti ve su seviyemiz de çok düşüktü. Bu yüzden bu yıl, sezon biraz daha geç başladı. Avlanma sezonu nisan, mayıs ile eylül, ekim aylarında oluyor. Bu aylar dışında diğer aylarda balık derinlere çekiliyor. Geçen yıl 300 ton işlemiştik ama şu an yaklaşık 30 tonlardayız. Bu balığı sadece Ankara değil, Türkiye'nin her yerine tavsiye edebilirim. Çok lezzetli yağlı bir balıktır, besin değeri yüksektir" dedi.

"Flamingolar artık gölümüzle özdeşleşti"

Hirfanlı Baraj Gölü'nün başta flamingolar olmak üzere yaklaşık 20 farklı su kuşuna ev sahipliği yaptığını belirten Alpay Aslan, "Flamingolar artık gölümüzle özdeşleşti. Yılın 12 ayı, yaz, kış her zaman buradalar. Flamingolar dışında pelikanlar, karabataklar, martılar var. Burada yaklaşık 20 çeşit su kuşu var. Buraya fotoğraf çekmek için birçok kişi geliyor. Herkesi flamingolarımızı, sahilimizi, barajımızı görmeye davet ediyorum. Yazın gelip suya girenler bile var, su o kadar temizdir. İnsanımız cana yakındır, misafirperverdir. Mesir alanımız, piknik alanımız, her şeyimiz mevcuttur. Herkese burayı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Bu sezon balık az oldu ama geçen sene tekne başına 25-30 ton balık tutuyorduk"

35 yıldır balıkçılık yaptığını aktaran İsmail Gümüştepe, "Gümüş balığı çok güzel bir balıktır ve genelde yurt dışına ihraç ediliyor. Bu sezon balık az oldu ama geçen sene tekne başına 25-30 ton balık tutuyorduk. Çok lezzetli bir balıktır. Bu balığı patates kızartır gibi kızartıp yiyebilirsiniz. Gümüş balığını herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"Hirfanlı Baraj Gölü'nden çıkan balığın asla kokusu olmaz"

Gümüş balığı avcılığı sezonda 45 gün süreyle yapıldığını vurgulayan Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, "Evren ilçesi, adeta İç Anadolu'nun denizine sahip bir bölgede bulunuyor. Bu bölgede tatlı su balıkçılığı yapılıyor. Gümüş balığı avcılığı sezonda 45 gün süreyle yapılıyor. Hirfanlı Baraj Gölü'nden çıkan balığın asla kokusu olmaz. Yeni yapılan Ankara-Niğde Otoyolu'yla Ankara'dan çıktığınız zaman bir saat içerisinde Evren ilçesinde oluyorsunuz. Tüm hemşehrilerimizi, Evren ilçesine davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

