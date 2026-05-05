Global’den Suriye’ye Açılan Güçlü Bir Köprü: B2B L.L.C. FMCG Markaları için Çözümleri

Suriye FMCG distribütör firması olarak konumlanan şirketimiz, Suriye genelinde yaygın dağıtım ağı ve güçlü iş geliştirme stratejileri ile sektörde öne çıkmaktadır. 93.000 m²’yi aşan modern depo alanımız, farklı ürün kategorilerine uygun esnek depolama çözümleri sunarken; 213 araçlık filomuz sayesinde ürünler hızlı, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sahaya ulaştırılmaktadır. 36.000’den fazla satış noktasına erişim sağlayan altyapımız ile iş ortaklarımızın pazarda güçlü ve sürdürülebilir bir konum elde etmesine katkı sağlıyoruz.

B2B L.L.C. olarak sağladığımız stratejik ortaklıklar sayesinde, global ve yerel markaların ürünlerini Suriye pazarına etkin, hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırıyoruz. Özellikle ürün tedariği, stok yönetimi ve saha operasyonları alanlarında sunduğumuz uçtan uca entegre çözümler; iş ortaklarımızın operasyonel yükünü minimize ederken, pazara giriş süreçlerini hızlandırmakta ve satış performanslarını önemli ölçüde artırmaktadır. Güçlü planlama kabiliyetimiz, yerel pazar dinamiklerine olan hakimiyetimiz ve yaygın dağıtım ağımız ile markalara sadece bir distribütör değil, aynı zamanda büyüme odaklı stratejik bir çözüm ortağı olarak değer katıyoruz.

Türkiye’den Suriye’ye uzanan lojistik operasyonlarımızda, kara ve deniz yolu taşımacılığını entegre bir yapı içinde etkin şekilde kullanıyoruz. Kara yolu ile hızlı ve esnek teslimatlar sağlarken, deniz yolu taşımacılığı sayesinde büyük hacimli ürünleri maliyet avantajı ile sevk ediyoruz. Türkiye’nin stratejik liman şehirleri olan İstanbul, İzmit ve İzmir, deniz lojistiği açısından önemli bir avantaj sunarken; bu hat üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatlar ürünlerin Suriye pazarına hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Bu entegre lojistik yapı sayesinde tedarik zinciri kesintisiz, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmektedir.

Son yıllarda Türkiye ile Suriye arasında özellikle FMCG (Hızlı Tüketim Ürünleri) alanında ticari iş birlikleri hızla artmaktadır. Suriye pazarına giriş yapmak isteyen markalar için bölge, yeniden yapılanma süreci ve artan tüketim ihtiyacı ile önemli fırsatlar sunmaktadır. Güçlü dağıtım altyapısı, yerel pazar bilgisi ve etkin süreç yönetimi ile desteklenen bu iş birlikleri, markaların sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaktadır. Türkiye’den Suriye’ye açılmak isteyen markalar için doğru iş ortağı ile çalışmak, bu yüksek potansiyeli avantaja dönüştürmenin en kritik adımıdır.