Atlas Okyanusu'ndaki Lüks Yolcu Gemisinde Hantavirüs Alarmı: 3 Ölü

Arjantin'den 1 Nisan'da yola çıkan ve 3 Mayıs'ta Yeşil Burun Adaları açıklarına ulaşan Hollanda bayraklı MV Hondius yolcu gemisinde hantavirüs patlak verdi. Gemideki Hollandalı çift 11 Nisan'da, bir Alman vatandaşı ise 2 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütünden (WHO) yapılan açıklamada, lüks yolcu gemisinde 147 yolcu ve mürettebattan 7'sinde hantavirüs tespit edildiği, 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin durumunun kritik olduğu, 3'ünde ise hafif belirtiler görüldüğü ifade edildi. Halk için riskin düşük olduğu belirtilerek, "İlgili ülkelerin sağlık yetkilileri ve gemi işletmecileriyle yakın iş birliği içinde çalışarak yolcuların ve mürettebatın ihtiyaç duydukları bilgi ve desteği almalarını sağlıyoruz" denildi.

Tahliye hazırlığı yapılıyor

Yeşil Burun Adaları Ulusal Sağlık Direktörü Angela Gomes düzenlediği basın toplantısında, halk sağlığını korumak amacıyla Uluslararası Sağlık Yönetmeliklerine uygun şekilde ve ihtiyati tedbir olarak geminin limana yanaşmasına izin verilmediğini ifade etti. Gomes salgının nedenini belirlemek için örneklerin toplandığını ve uluslararası laboratuvarlar da dahil olmak üzere analiz edildiğini söyledi. Gomes, gemiden tahliye operasyonunun İngiltere ve Hollanda ile koordine edildiğini, Yeşil Burun Adaları'nın hastaları taşımak için bir hava ambulansının gelmesini beklediğini dile getirdi. Durumun kontrol altında olduğunu vurgulayan Gomes, geminin tahliye ve soruşturma süreçleri tamamlanana kadar Yeşil Burun Adaları yetkililerinin gözetimi altında kalacağını ifade etti.

Hondius gemisi mart ayında Arjantin'in güneyindeki Ushuaia'dan Antarktika doğa keşif gezisi amacıyla yolculuğa çıkmıştı. Bilet fiyatları 14 bin-22 bin euro (16 bin-25 bin dolar) arasında değişiyordu.

Virüsün kaynağı henüz bilinmiyor.

