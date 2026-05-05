Gemi Brokerleri Derneği 16. Yaşını Kutladı



Denizcilik camiasından yoğun katılımın gerçekleştiği organizasyonda dernek üyeleri, brokerler ve sektör paydaşları bir araya gelerek güçlü bir networking ortamı oluşturdu.

“İlk Tohum Dev Bir Çınar Oldu”

Etkinlikte konuşan Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Onur Türkeş, derneğin 16 yıl önce birlikte inşa edilecek bir liman vizyonuyla yola çıktığını ifade etti. Türkeş, bugün bu limana bir yıl daha yaşlanmış değil, bir yıl daha güçlenmiş ve kök salmış olarak yanaştıklarını, atılan ilk tohumun dev bir çınara dönüştüğünü belirtti.

Brokerlerin sadece gemi bağlayan kişiler olmadığını, sektörün dinamizmini, dostluğunu ve dayanışmasını omuzlayan kocaman bir aile olduklarını vurgulayan Türkeş, piyasalar değişse ve şartlar zorlaşsa da mesleki tutkularının hiç eksilmediğini dile getirdi

Gecenin en özel anlarından biri, GBD Yönetim Kurulu üyelerinin sahnede hep birlikte kestiği 16. yıl pastası oldu. Organizasyon süresince destek veren sponsorların logoları sahneye yansıtılarak bu yolculukta katkısı olan tüm paydaşlara teşekkür edildi.

Birincilik Kupası Aqua’nın

Etkinlik kapsamında iki gün boyunca süren geleneksel bowling turnuvasının ödülleri de sahiplerini buldu. Turnuvada üçüncülük kupasını MRC Denizcilik, ikincilik kupasını Esenyel Partners kazanırken, 16. yılın şampiyonu Aqua Chartering oldu. Bireysel olarak en yüksek skoru ise Esenyel Partners’tan İsmail Seyyah elde etti.

2010 yılında kurulan Gemi Brokerleri Derneği, geride bıraktığı 16 yılda mesleki standartların gelişimi ve sektörün kurumsallaşması adına üstlendiği önemli rolü, tüm üyeleri ve paydaşlarıyla birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı.