Bağımsız Gemi Mühendisleri Platformu GMO Seçimlerine Hazırlanıyor

Bağımsız Gemi Mühendisleri Platformu sözcüsü Pelin Yılmazcoşar Mamati, GMO’nun yalnızca belirli grupların değil tüm gemi mühendislerinin ortak aklıyla yönetilen bir meslek örgütü olması gerektiğini vurguladı.

Platform temsilcileri, GMO seçimlerine katılma kararlarının arkasındaki nedenleri, hedeflerini ve yönetim vizyonlarını anlattı.

Bağımsız Gemi Mühendisleri Platformu olarak GMO seçimlerine katılacaksınız. Bize bu platformun kurulmasının sebeplerinden bahseder misiniz?

Bağımsız Gemi Mühendisleri Platformu, hiçbir kişi, grup ya da güç odağına bağlı olmadan yalnızca meslek ilkelerine bağlı bir yönetim anlayışını savunan meslektaşlarımızın bir araya gelmesiyle ortaya çıktı.

Çıkış motivasyonumuz oldukça net: Gemi Mühendisleri Odası’nın güven, liyakat ve etik zeminini güçlendirmek ve kuruma sektörde hak ettiği saygınlığı yeniden kazandırmak.

Son yıllarda odamızda bazı sorunların kronikleştiğini gözlemliyoruz. Gruplaşmalar, makam odaklı tartışmalar ve dar kadrolar içinde şekillenen yönetim anlayışı, birçok meslektaşımızın odasıyla arasına mesafe koymasına neden oldu. Bugün pek çok meslektaşımızın zihninde oluşan ortak bir duygu var:

“Bu oda beni temsil etmiyor.”

Biz bu duyguyu görmezden gelmek yerine sorumluluk almayı tercih ettik.

Platformumuzun temel amacı, GMO’nun yalnızca belirli çevrelerin değil, tüm gemi mühendislerinin ortak akıl ve meslek etiği zemininde buluştuğu bir kurum haline gelmesine katkı sunmak.

“Bağımsız” derken de bunu kastediyoruz:

Hiçbir grubun uzantısı olmayan, hiçbir kişisel ajandanın parçası olmayan ve yalnızca meslek ile meslektaşlarımızın çıkarını gözeten bir yönetim anlayışı.

Biz GMO’nun aynı düşünenlerin değil, farklı düşünenlerin ortak akılda buluşabildiği bir meslek örgütü olmasını istiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki gerçek ortak akıl ancak çok seslilikle mümkündür.

Bu platformda kimler yer alıyor, yani seçimlere girecek isimler kimler?

Platformumuz, gemi mühendisliği mesleğinin farklı alanlarında çalışan meslektaşlarımızın bir araya gelmesiyle oluşan geniş bir birliktelik.

Ekibimizde tersanelerde çalışan, özel sektörde yöneticilik yapan, kamu deneyimi olan ve akademik alanda çalışan meslektaşlarımız bulunuyor. Yani sektörün farklı alanlarını temsil eden, deneyim çeşitliliğine sahip bir yapı.

Ancak bizim için asıl belirleyici olan yalnızca mesleki geçmiş değil, karakter ve ilkelerdir.

Bu platformda yer alan arkadaşlarımız;

Özgür düşünebilen,

Liyakate inanan,

Meslek etiğini temel alan,

Görev ve sorumluluk bilinci yüksek,

Eleştirel düşünceden çekinmeyen,

Baskı karşısında geri adım atmayan,

Şeffaflığı ve dürüstlüğü yönetim anlayışının temeline koyan

Meslektaşlarımızdan oluşuyor.

Biz kişiler üzerinden değil, ilkeler üzerinden bir ekip kurmaya çalıştık.

Bu nedenle platformumuzun en önemli gücü tek tek isimlerden ziyade, ortak değerler etrafında birleşmiş bir meslektaş dayanışmasıdır.

Nasıl bir anlayışla ilerleyeceksiniz, “Bağımsız” kelimesinin altında neler var?

Bizim için bağımsızlık üç temel anlam taşıyor.

Birincisi, hiçbir kişi ya da grubun etkisi altında olmadan yalnızca meslek ilkeleri doğrultusunda hareket etmek.

İkincisi, karar süreçlerini ortak akıl ve istişare ile yürütmek.

Üçüncüsü ise oda yönetimini kişisel değil kurumsal bir sorumluluk olarak görmek.

Bağımsızlık bizim için yalnızca bir slogan değil; yönetim anlayışımızın temelidir.

Sizleri diğer gruplardan ayıran özellikler neler?

En önemli farkımız, hiyerarşik bir yapı yerine katılımcı bir yapı kurmuş olmamız.

Kararlarımız tek merkezli değil; istişareyle ve ortak akılla şekilleniyor. Ayrıca ekip yapımızda farklı kuşakların ve farklı mesleki deneyimlerin birlikte temsil edilmesine özellikle dikkat ettik.

Bizi güçlü kılan yalnızca mesleki birikim değil; etik değerlere bağlılık, eleştirel düşünceye açıklık ve sorumluluk alma iradesidir.

Nasıl hedefleriniz var, bunları duymak ve paylaşmak isteriz…

Bizim hedeflerimiz üç temel eksen üzerine kurulu: kurumsallaşma, mesleki gelişim ve üye katılımı.

Öncelikle GMO’nun yalnızca belge veren bir kurum değil, sektöre yön veren, teknik bilgi üreten ve referans alınan bir meslek örgütü haline gelmesini hedefliyoruz. Bunun için Teknik Komite kuracağız. Bu komite aracılığıyla sektörel raporlar, teknik değerlendirmeler ve kamuya yönelik görüşler hazırlayan aktif bir yapı oluşturmak istiyoruz.

İkinci olarak meslek içi gelişimi kurumsallaştırmayı planlıyoruz. Sürekli Mesleki Eğitim programları, teknik seminerler ve sektörel paylaşım toplantıları ile meslektaşlarımızın bilgi birikimini güçlendirmek istiyoruz. Aynı zamanda genç mühendisler için kariyer etkinlikleri ve mezuniyet öncesi GMO Kariyer Fuarı düzenleyerek sektöre geçiş sürecini desteklemeyi hedefliyoruz.

Bir diğer önemli hedefimiz ise üyelerle sürekli temas halinde olan bir oda yapısı kurmak. Bu amaçla büyük mühendis kadrolarının çalıştığı işyerlerinden başlayarak GMO temsilci üye modeli oluşturmayı planlıyoruz. Böylece odamızın sahayla bağı güçlenecek, sorunlara daha hızlı ve yerinde çözümler üretilebilecek.

Ayrıca etik ve eşitlik konularında kurumsal bir adım atarak Etik ve Eşitlik Rehberi hazırlamayı ve bu alanlarda yıllık raporlar yayımlamayı planlıyoruz. Mobbing, ayrımcılık ve taciz gibi konular için güvenli başvuru mekanizmaları kurulması da hedeflerimiz arasında.

Kısacası biz yalnızca bir seçim programı değil, uygulanabilir bir reform ve kurumsallaşma yol haritası sunuyoruz. Hedefimiz; üyeleriyle sürekli iletişim halinde olan, teknik üretim yapan, genç mühendislerin umut gördüğü ve sektörde sözü dinlenen bir GMO oluşturmak.

Neleri yapmayacaksınız, nasıl bir birliktelik sağlayacaksınız?

Bizim en net yaklaşımımız şu:

Meslek örgütünü kişisel rekabet alanına dönüştürmeyeceğiz.

Kapalı kapılar ardında yürütülen süreçler, makam pazarlıkları veya grup içi çekişmeler bu anlayışın parçası olmayacak.

Bunun yerine şeffaf, katılımcı ve güvene dayalı bir yönetim kültürü oluşturmayı hedefliyoruz.

Burada Türk Loydu da çok önemli. Üstelik IACS üyesi oldu. Bu konuda nasıl bir vizyon belirlediniz?

Türk Loydu’nun IACS üyeliği son derece önemli bir gelişme. Bu durum Türkiye’nin klas kuruluşu açısından uluslararası ölçekte yeni bir sorumluluk ve fırsat anlamına geliyor.

Biz Türk Loydu’nun güçlü, bağımsız ve kurumsal bir yapı içinde gelişmesini son derece önemsiyoruz.

Kurumlarda yönetim, icra ve denetim mekanizmalarının net biçimde ayrıldığı; kurumsal ilkelerin kişilerin önüne geçtiği bir yapı, uzun vadeli başarı için kritik önemdedir.

GMO’nun kavgasız gürültüsüz yönetilmesi ve başarılı olması için neler yapacaksınız?

Kurumsal yapılarda huzurun en önemli kaynağı şeffaflık ve güven ortamıdır.

Karar süreçlerinin açık olması, görev tanımlarının net olması ve farklı görüşlerin saygıyla ifade edilebilmesi çatışma yerine üretkenliği getireceğini düşünüyoruz.

Bizim hedefimiz tartışmaları kişiselleştirmek değil, teknik zeminde yürütmektir.

Sürdürülebilirlik, şeffaflık son günlerde gündemdeki kelimeler. Sizin bu konularda yönetimsel işleyişte planlarınız neler?

Şeffaflığı bir söylem değil, bir sistem olarak görüyoruz.

Bu nedenle:

Gelir–gider tablolarının üyelerle düzenli paylaşılması

Yıllık faaliyet ve performans raporlarının yayımlanması

Üyelerin katılabileceği açık toplantılar düzenlenmesi

Karar süreçlerinde danışma mekanizmalarının kurulması

gibi uygulamaları hayata geçirmek istiyoruz.

Bir türlü bitmeyen ayrışmaları çözmek, birleştirici bir tutum sergilemek için ne yapmak gerekir?

Ayrışmaların en büyük nedeni iletişimsizlik ve güven eksikliğidir.

Üyelerin kendilerini sürecin dışında hissettiği ortamlarda doğal olarak mesafe oluşur.

Biz bu nedenle katılımı artıran, üyelerin görüşlerinin duyulduğu bir yönetim modeli kurmak istiyoruz.

Ortak akıl oluşturulduğunda ayrışmaların yerini iş birliği alacaktır.

Bu noktada Yönetim Kurulu’na kimler talip, adaylarınız kim? Bu adaylar nasıl belirlendi?

Aday belirleme sürecimizi şeffaf ve katılımcı bir yöntemle yürüttük.

Açık toplantılar, çevrim içi görüşmeler ve gönüllülük esasına dayalı değerlendirmeler sonucunda adaylarımız belirlendi.

Temel kriterlerimiz liyakat, mesleki deneyim ve platform ilkelerine bağlılıktı.

GMO Merkez Yönetim Kurulu adaylarımız şu isimlerden oluşuyor:

Asil Üyeler

Pelin Yılmazcoşar Mamati

Deniz Çorbacı

Meral Buldaç Polat

Utku Yumruktay

Merve Yıldız

Cihan Sancar

Mehmet Cantürk

Yedek Üyeler

Tolga Sali

Ahmet Ziya Kahveci

Berfe Yeşil

Ercan Yakar

Yasemin Bilgehan Polat

Sümeyra Özge Selam

Çağatay Tüfekci

Dilek ve temennileriniz?

Gemi Mühendisleri Odası hepimizin ortak kurumu.

Seçimlerin meslektaşlarımız arasında saygı ve dayanışma içinde geçmesini temenni ediyoruz.

Bizim temel hedefimiz; üyeleriyle güçlü bağ kuran, teknik bilgi üreten ve sektörde saygınlığı yüksek bir GMO’ya katkı sunmak.

Meslektaşlarımızın desteğiyle bunu birlikte başarabileceğimize inanıyoruz.

Platform, GMO seçimlerinde şeffaflık ve ortak aklın ön planda olacağı bir yönetim anlayışını hayata geçirmeyi hedefliyor.

